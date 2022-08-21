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Детей обозвали «инвалидами», полиция ищет родню уснувших, а тагильчан ожидает жара

Вчера, 20:42
Фото: 1MI
«Инвалидами» назвал воспитанников спортшколы «Спутник» директор Александр Челушкин, в полиции Нижнего Тагила рассказали о работе в праздники, а в город вернется жара. Об этих и других событиях читайте в подборке TagilCity.ru.

Директор спортивной школы «Спутник» Александр Челушкин высказался о своих воспитанниках. Он заявил, что «это не дети — это инвалиды», а также, если они не хотят играть, то они не нужны учреждению.

«Это не дети — это инвалиды»: директор спортшколы в Тагиле высказался о воспитанниках
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Власти Нижнего Тагила планируют закупить 12 новых трамваев. 8 из них ожидаются уже в этом году. Приобретение будет осуществлено в рамках нацпроекта «Экология». В планах купить вагоны модели 71-412. Основным минусом трамваев, которые закупались в прошлый раз — это частичная низкопольность.

Мэрия Нижнего Тагила закупит 12 новых трамваев по нацпроекту «Экология»
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Уголовное дело возбуждено по факту смерти тагильчанина, найденного в одном из подвалов дома в Нижнем Тагиле. Мужчина был прибит к полу гвоздями. Уже установлена его личность.

После смерти прибитого к полу гвоздями тагильчанина возбудили уголовное дело
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Во время празднования 300-летия Нижнего Тагила полицейские работали в усиленном режиме. Они следили за порядком. Редакция TagilCity.ru собрала несколько интересных историй о том, чем занимаются полицейские на праздничных гуляниях.

Пропавшие дети, кошелек и уснувший гость: как работала полиция в День города в Тагиле
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Жаркая погода ожидается в Нижнем Тагиле в предстоящую неделю. Температура воздуха прогреется до +29 градусов. При этом осадков не ожидается.

В Нижнем Тагиле ожидается жара и отсутствие осадков
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Пропавшие дети, кошелек и уснувший гость: как работала полиция в День города в Тагиле
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