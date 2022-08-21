Детей обозвали «инвалидами», полиция ищет родню уснувших, а тагильчан ожидает жара

Директор спортивной школы «Спутник» Александр Челушкин высказался о своих воспитанниках. Он заявил, что «это не дети — это инвалиды», а также, если они не хотят играть, то они не нужны учреждению.
Власти Нижнего Тагила планируют закупить 12 новых трамваев. 8 из них ожидаются уже в этом году. Приобретение будет осуществлено в рамках нацпроекта «Экология». В планах купить вагоны модели 71-412. Основным минусом трамваев, которые закупались в прошлый раз — это частичная низкопольность.
Уголовное дело возбуждено по факту смерти тагильчанина, найденного в одном из подвалов дома в Нижнем Тагиле. Мужчина был прибит к полу гвоздями. Уже установлена его личность.
Во время празднования 300-летия Нижнего Тагила полицейские работали в усиленном режиме. Они следили за порядком. Редакция TagilCity.ru собрала несколько интересных историй о том, чем занимаются полицейские на праздничных гуляниях.
Жаркая погода ожидается в Нижнем Тагиле в предстоящую неделю. Температура воздуха прогреется до +29 градусов. При этом осадков не ожидается.