Собака набросилась на ребенка под Екатеринбургом

Собака, по словам очевидца, не стала кусать ребенка. Она сбила с ног девочку, повалила ее на камни и прислонила морду к голове. К месту тут же прибежала мама пострадавшей и собака отвлеклась.
После этого, рассказывает очевидец, прибежал малолетний мальчик и забрал собаку. У девочки после произошедшего появились ушибы и ссадины. Также отмечается, что она почти не спала ночью и плакала, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
На видео с места происшествия видно, что девочка сначала идет в сторону входа на площадку для собак, а потом оттуда выбежало животное и уронило ее.