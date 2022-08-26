Собака набросилась на ребенка под Екатеринбургом

После этого, рассказывает очевидец, прибежал малолетний мальчик и забрал собаку. У девочки после произошедшего появились ушибы и ссадины. Также отмечается, что она почти не спала ночью и плакала, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».