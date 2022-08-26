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Собака набросилась на ребенка под Екатеринбургом

Сегодня, 08:58
Собака охранной породы ка-де-бо сбила с ног малолетнюю девочку в Березовском. Животное выбежало с площадки для выгула.

Собака, по словам очевидца, не стала кусать ребенка. Она сбила с ног девочку, повалила ее на камни и прислонила морду к голове. К месту тут же прибежала мама пострадавшей и собака отвлеклась.

После этого, рассказывает очевидец, прибежал малолетний мальчик и забрал собаку. У девочки после произошедшего появились ушибы и ссадины. Также отмечается, что она почти не спала ночью и плакала, сообщается в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

На видео с места происшествия видно, что девочка сначала идет в сторону входа на площадку для собак, а потом оттуда выбежало животное и уронило ее.

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#Ирина Кирилова#Природа#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Собака#Нападение#Дети#Ребенок
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