Стала известна причина смерти КВНщика из Тагила, а вор вынес сендвичи в трусах

Вор вынес в трусах несколько сэндвичей из магазина в Верхней Пышме. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как юноша берет один из бутербродов и кладёт их в свои шорты. Выступающий из-под одежды сэндвич он пытается скрыть под футболкой. Тоже самое он делает и со второй булочкой.