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Стала известна причина смерти КВНщика из Тагила, а вор вынес сендвичи в трусах

Вчера, 19:00
Фото: соцсети Никиты Сумарокова
Стала известна причина смерти КВНщика из Нижнего Тагила, а вор вынес сендвичи в трусах из магазина в Верхней Пышме. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 29 августа.

Стала известна официальная причина смерти ведущего и КВНщика Никиты Сумарокова из Нижнего Тагила. Это остановка сердца. Об этом TagilCity.ru рассказал лучший друг скончавшегося Олег.

Стала известна официальная причина смерти ведущего и КВНщика из Нижнего Тагила
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Синильная кислота в воздухе Нижнего Тагила превысила норму в 40 раз, а городской пруд покрылся сине-зелеными водорослями. Об этих и других экологических событиях недели рассказали журналисты TagilCity.ru в своей подборке.

Превышения вредных веществ и цветущий пруд. Главные экособытия за неделю в Тагиле
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Проект использования лесов в Нижнем Тагиле создаст фирма из Екатеринбурга - ООО «Уральская лесоустроительная экспедиция». Фирма должна будет провести работы на местах, занятых лесами Нижнего Тагила на площади 9,8 тысячи гектаров, в несколько этапов. Завершить работы нужно будет до 24 ноября 2023 года.

Проект использования лесов в Нижнем Тагиле создаст фирма из Екатеринбурга
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Вор вынес в трусах несколько сэндвичей из магазина в Верхней Пышме. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как юноша берет один из бутербродов и кладёт их в свои шорты. Выступающий из-под одежды сэндвич он пытается скрыть под футболкой. Тоже самое он делает и со второй булочкой.

Вор вынес в трусах несколько сэндвичей из магазина в Верхней Пышме
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Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото» первенстве России. Всего в соревновании участвовали 115 спортсменов возрастом от 15 до 19 лет. Лыжники приехали из 12 субъектов РФ.

Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото»
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