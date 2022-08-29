Стала известна причина смерти КВНщика из Тагила, а вор вынес сендвичи в трусах

Стала известна официальная причина смерти ведущего и КВНщика Никиты Сумарокова из Нижнего Тагила. Это остановка сердца. Об этом TagilCity.ru рассказал лучший друг скончавшегося Олег.
Синильная кислота в воздухе Нижнего Тагила превысила норму в 40 раз, а городской пруд покрылся сине-зелеными водорослями. Об этих и других экологических событиях недели рассказали журналисты TagilCity.ru в своей подборке.
Проект использования лесов в Нижнем Тагиле создаст фирма из Екатеринбурга - ООО «Уральская лесоустроительная экспедиция». Фирма должна будет провести работы на местах, занятых лесами Нижнего Тагила на площади 9,8 тысячи гектаров, в несколько этапов. Завершить работы нужно будет до 24 ноября 2023 года.
Вор вынес в трусах несколько сэндвичей из магазина в Верхней Пышме. Действия злоумышленника попали на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как юноша берет один из бутербродов и кладёт их в свои шорты. Выступающий из-под одежды сэндвич он пытается скрыть под футболкой. Тоже самое он делает и со второй булочкой.
Летающий лыжник Илья Маньков из Нижнего Тагила завоевал «золото» первенстве России. Всего в соревновании участвовали 115 спортсменов возрастом от 15 до 19 лет. Лыжники приехали из 12 субъектов РФ.