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Екатеринбуржец пробил подростку голову камнем и убежал

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка. Мужчина бросил ему в голову камень и скрылся.

В отношении подозреваемого 1975 года рождения возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

По данным следователей, днем 11 августа 2022 года мужчина находился у дома на улице Малышева в Екатеринбурге. У него возник конфликт с подростком 2006 года рождения. В какой-то момент мужчина бросил в него камень и попал в голову. С места подозреваемый скрылся.

После произошедшего подросток попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там ему была оказана необходимая помощь.

Подозреваемый был задержан, свою вину он признал. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.

По данным УМВД по Екатеринбургу, в отдел полиции № 1 уже поступило заявление о нанесении телесных повреждений. В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. им оказался 47-летний работник одного из предприятий быстрого питания. Ранее у мужчины уже была судимость за побои.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Подросток#Пострадавшие
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