Екатеринбуржец пробил подростку голову камнем и убежал

В отношении подозреваемого 1975 года рождения возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. За данное преступление предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.
По данным следователей, днем 11 августа 2022 года мужчина находился у дома на улице Малышева в Екатеринбурге. У него возник конфликт с подростком 2006 года рождения. В какой-то момент мужчина бросил в него камень и попал в голову. С места подозреваемый скрылся.
После произошедшего подросток попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой. Там ему была оказана необходимая помощь.
Подозреваемый был задержан, свою вину он признал. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области.
По данным УМВД по Екатеринбургу, в отдел полиции № 1 уже поступило заявление о нанесении телесных повреждений. В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. им оказался 47-летний работник одного из предприятий быстрого питания. Ранее у мужчины уже была судимость за побои.