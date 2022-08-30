Екатеринбуржец пробил подростку голову камнем и убежал

По данным следователей, днем 11 августа 2022 года мужчина находился у дома на улице Малышева в Екатеринбурге. У него возник конфликт с подростком 2006 года рождения. В какой-то момент мужчина бросил в него камень и попал в голову. С места подозреваемый скрылся.