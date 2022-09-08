Больной ребенок захлебнулся в ванной в Екатеринбурге

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга передает в суд уголовное дело по оставлению в опасности ребёнка. Следователи выяснили, что женщина покинула больную дочь 2020 года рождения в ванной во время купания, а сама отлучилась на 3 минуты.