TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Больной ребенок захлебнулся в ванной в Екатеринбурге

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Тяжелобольной малолетний ребёнок захлебнулся водой во время купания в июле 2021 года на улице Юлиуса Фучика в Екатеринбурге. Мать оставила дочь без присмотра на 3 минуты. Теперь родительнице грозит уголовное дело.

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга передает в суд уголовное дело по оставлению в опасности ребёнка. Следователи выяснили, что женщина покинула больную дочь 2020 года рождения в ванной во время купания, а сама отлучилась на 3 минуты.

Малыш захлебнулся: вода попала в лёгкие и вызвала механическую асфиксию, то есть утопление. Реаниматологам удалось вернуть ребёнка к жизни, однако матери грозит уголовное дело по статье 125 УК РФ. Делом займётся Чкаловский районный суд Екатеринбурга, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Читайте также:
Екатеринбуржец утонул после прыжка с круизного лайнера под Волгоградом54-летний пьяный тагильчанин плавал на матрасе в водоеме и утонулРыбак выпал из лодки и утонул под Ревдой
#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Прокуратура#Суд#Дети#Больница#Утонул#Утонул ребенок
Подпишитесь
Бой, госпиталь, инвалидная коляска. Рассказ тагильского бойца с Донбасса
Вчера, 16:48
Металлорамки и Росгвардия: как защищают от терроризма школы и детсады Тагила
6 сентября, 21:27
Дело обманувшей десятки тагильчан мошенницы-турагента Оксаны Забавиной передано в суд
Вчера, 15:22
Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
6 сентября, 15:43
Качество воды в колодцах и родниках Нижнего Тагила исследует фирма из Челябинска
Вчера, 17:05
На перья от дохлых птиц в питьевой воде жалуются жители Большой Лаи под Тагилом
6 сентября, 18:31