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Неизвестные автомобилисты влетели в киоск в Екатеринбурге и сбежали

Сегодня, 08:39
Фото: 1MI
Молодые люди за рулём красного автомобиля врезались в киоск, стоящий по улице Краснолесья в микрорайоне Академический в Екатеринбурге, и сбежали. О происшествии стало известно накануне, 7 сентября.

Сообщение о случившемся распространяли между собой жители Академического в мессенджерах. Туда же прикладывали и фотографии: где мятое транспортное средство стоит на газоне. Владельца нет ни в машине, ни поблизости, а двери открыты.

Сотрудники правопорядка прибыли на место и констатировали факт: пострадавших нет, машина, скорее всего, не в угоне (потому что нет соответствующих признаков). Красный автомобиль просто стоит на газоне. Полицию вызвали, вероятно, находящиеся в киоске люди, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Авария#Полиция#Машина#Киоск
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