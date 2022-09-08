Неизвестные автомобилисты влетели в киоск в Екатеринбурге и сбежали

Сообщение о случившемся распространяли между собой жители Академического в мессенджерах. Туда же прикладывали и фотографии: где мятое транспортное средство стоит на газоне. Владельца нет ни в машине, ни поблизости, а двери открыты.
Сотрудники правопорядка прибыли на место и констатировали факт: пострадавших нет, машина, скорее всего, не в угоне (потому что нет соответствующих признаков). Красный автомобиль просто стоит на газоне. Полицию вызвали, вероятно, находящиеся в киоске люди, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Екатеринбурга.