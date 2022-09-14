Команда Свердловской области первый раз за 5 лет вошла в ТОП-10 фестиваля ВФСК ГТО

Учащиеся образовательных учреждений из 71 региона России соревновались за титул победителя в физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Всего на состязания заявилось больше 550 атлетов.
Среди юных спортсменов оказался выходец из Нижнего Тагила — Черемных Павел. Свердловскую область представляли 8 юношей и девушек: два верхнепышминца, один екатеринбуржец, два человека из Новоуральского ГО и другие, сообщает Региональный оператор по реализации Комплекса ГТО в СО.
Напомним, что фестивали ГТО также проводятся в Нижнем Тагиле. Например, подобное мероприятие прошло в День физкультурника в августе.