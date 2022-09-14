Команда Свердловской области первый раз за 5 лет вошла в ТОП-10 фестиваля ВФСК ГТО

Команда Свердловской области вошла в десятку лучших на всероссийском фестивале ГТО

Впервые за 5 лет сборная Свердловской области, в числе которой был юноша из Нижнего Тагила, вошла в первый десяток команд по результатам фестиваля ВФСК ГТО. Мероприятие проводилось в международном детском центре «Артек» в Ялте.