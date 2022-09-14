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Команда Свердловской области первый раз за 5 лет вошла в ТОП-10 фестиваля ВФСК ГТО

Сегодня, 13:29
Фото: 1MI

Команда Свердловской области вошла в десятку лучших на всероссийском фестивале ГТО

Впервые за 5 лет сборная Свердловской области, в числе которой был юноша из Нижнего Тагила, вошла в первый десяток команд по результатам фестиваля ВФСК ГТО. Мероприятие проводилось в международном детском центре «Артек» в Ялте.

Учащиеся образовательных учреждений из 71 региона России соревновались за титул победителя в физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Всего на состязания заявилось больше 550 атлетов.

Среди юных спортсменов оказался выходец из Нижнего Тагила — Черемных Павел. Свердловскую область представляли 8 юношей и девушек: два верхнепышминца, один екатеринбуржец, два человека из Новоуральского ГО и другие, сообщает Региональный оператор по реализации Комплекса ГТО в СО.

Напомним, что фестивали ГТО также проводятся в Нижнем Тагиле. Например, подобное мероприятие прошло в День физкультурника в августе.

Тагильчане сразятся в фестивале ГТО в День физкультурника
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#Анна Варнакина#Свердловская область#Дети#ГТО#Соревнования#Спорт#Нижний Тагил
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