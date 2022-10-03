На подарках ко Дню учителя в Екатеринбурге в этом году сэкономят

Согласно данному исследованию, больше всего денег будет потрачено на презенты классным руководителям из Москвы, а меньше всего средств преподавателей из Волгограда, Уфы и Омска. В тестировании было задействовано около 3 тысяч родителей обучающихся из всех регионов России.
Екатеринбург вошел в список городов, подарки преподавателям в котором будут бюджетными. В среднем, родители потратят на подарок 3 тысячи рублей — это на 200 рублей меньше, чем годом ранее. В Екатеринбурге сумма подарка составит 2 600 рублей.
В Москве на эти цели готовы израсходовать более средней отметки – 3 500 рублей, в Санкт-Петербурге – ровно 3 тысячи рублей, в Волгограде, Уфе и Омске - по 2 тысячи рублей.
Самый популярный презент к празднику – цветы. Их подарят 38% опрошенных. Также дарить будут подарочные сертификаты, конфеты, а также конверты с деньгами.