На подарках ко Дню учителя в Екатеринбурге в этом году сэкономят

Согласно данному исследованию, больше всего денег будет потрачено на презенты классным руководителям из Москвы, а меньше всего средств преподавателей из Волгограда, Уфы и Омска. В тестировании было задействовано около 3 тысяч родителей обучающихся из всех регионов России.