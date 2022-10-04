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Здание головного офиса Сбербанка загорелось в Екатеринбурге

Сегодня, 06:39
Фото: 1MI
Очевидцы заметили огонь в головном здании Сбербанка примерно в 7 часов утра. Пожар случился на улице Куйбышева, 67 в Екатеринбурге.

О случившемся стало известно из социальных сетей. Свидетели происшествия подметили, что людей из здания эвакуировали, а пожарные в скором времени прибыли к месту возгорания. Предварительной причиной возникновения огня стало короткое замыкание, но информация требует уточнения.

Представители пресс-службы Сбербанка рассказали, что в пожаре никто не пострадал, сообщает «Инцидент Екатеринбург».

Ранее в Екатеринбурге загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара достигла 450 квадратных метров, в тушении задействовали 40 сотрудников МЧС и 14 пожарных машин.

Склад с химикатами площадью 450 кв. метров загорелся в Екатеринбурге
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Сбербанк#Огонь#Очаг возгорания#Пожар#Проводка
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