Здание головного офиса Сбербанка загорелось в Екатеринбурге

О случившемся стало известно из социальных сетей. Свидетели происшествия подметили, что людей из здания эвакуировали, а пожарные в скором времени прибыли к месту возгорания. Предварительной причиной возникновения огня стало короткое замыкание, но информация требует уточнения.
Представители пресс-службы Сбербанка рассказали, что в пожаре никто не пострадал, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
Ранее в Екатеринбурге загорелся склад с лакокрасочными изделиями. Площадь пожара достигла 450 квадратных метров, в тушении задействовали 40 сотрудников МЧС и 14 пожарных машин.