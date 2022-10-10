Снижение выбросов и незаконные свалки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Природоохранная прокуратура обнаружила четыре незаконные свалки в районе 25-го квартала. Проверка была проведена после публикации TagilCity.ru о дыме от сжигаемого мусора на бывшем карьере. Как раз возле него и были найдены незаконные места сброса мусора. Сам же карьер принадлежит НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» и включен в реестр объектов размещения отходов. Такие объекты контролирует Росприроднадзор, который и займется его проверкой.