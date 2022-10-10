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Снижение выбросов и незаконные свалки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:58
Фото: TagilCity.ru
На прошедшей неделе воздух в Нижнем Тагиле оставался относительно чистым, прокуратура нашла четыре незаконные свалки на 25 квартале, а Свердловская область оказалась лидером по количеству отравлений водоемов за полгода. Главные экологические события города и региона за неделю.

На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru фиксировал превышение вредных веществ только один раз. 4 октября на вокзале прибор показал наличие в воздухе диоксида азота выше нормы в два раза. Посты «Уральского УГМС» в период с 30 сентября по 6 октября также ловили превышение выбросов один раз. Это был оксид углерода, который в размере 1,7 ПДК 6 октября обнаружил пост на Тагилстрое.

Диоксид азота превысил норму в два раза при замерах тагильского воздуха 4 октября
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А вот в сентябре тагильчане дышали чистым воздухом всего пять дней. В остальные, по дынным газоанализатора TagilCity.ru и постов УГМС, в воздухе фиксировались превышения вредных веществ. Наиболее часто это был сероводород (20 раз до 3,8 ПДК) на Сухоложском поселке. На втором месте — диоксид азота — 13 раз до 2,5 ПДК.

Всего пять дней в сентябре воздух в Нижнем Тагиле оставался чистым
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Природоохранная прокуратура обнаружила четыре незаконные свалки в районе 25-го квартала. Проверка была проведена после публикации TagilCity.ru о дыме от сжигаемого мусора на бывшем карьере. Как раз возле него и были найдены незаконные места сброса мусора. Сам же карьер принадлежит НАО «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод» и включен в реестр объектов размещения отходов. Такие объекты контролирует Росприроднадзор, который и займется его проверкой.

Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
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Обмеление реки Нейва в деревнях и селах под Нижним Тагилом также проверят надзорные ведомства после публикации TagilCity.ru. Мелеть водоем, по словам местных жителей, начал еще весной. А к концу лета в деревне Темно-Осинова вода осталась только в пожарном пруду.

Надзорные ведомства проверят факт обмеления Нейвы под Нижним Тагилом
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Свердловская область оказалась лидером по количеству отравлений водоемов за полгода. Всего в России зафиксировано 1218 серьезных случаев загрязнений водоемов. Из них на Свердловскую область приходится 250 высоких и 54 предельно высоких загрязнений. Больше всех пострадали реки Салда, Тура, Нейва, Северушка и Чусовая. Чаще водоемы загрязнялись в мае.

Свердловская область заняла 1 место по числу отравленных водоемов России
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Спортшкола «Аист» на горе Долгой может заплатить штраф 54 тысячи рублей за свалку покрышек, оставшихся после соревнований дрифтеров. Площадь захламленного участка, по данным проверки прокуратуры, составила 15 кв.м, а объем отходов — 8 кубометров. Ведомство подало к спортшколе иск, где требует с нее возместить ущерб окружающей среде. Однако покрышки не относятся к «Аисту», а используются для ограждения трассы во время соревнований по дрифту. Организаторы свою вину признают.

Спортшколе «Аист» в Тагиле грозит штраф 54 тысячи рублей за покрышки от дрифтеров
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На двух заводах ЕВРАЗа — НТМК в Нижнем Тагиле и ЗСМК в Новокузнецке — проведут замеры промышленных выбросов от тепловозов. Начальная цена контракта — 15,5 млн рублей. Подрядчик должен будет определить в газах от двигателя внутреннего сгорания концентрацию оксида азота, оксида углерода, углерода, диоксида серы и углеводородов в пересчете на керосин. А также аэродинамические параметры газа: температуру, давление, влажность, скорость истечения и расход.

Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Водоем#Загрязнение
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