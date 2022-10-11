TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Очередного кабана заметили в посёлке Калиновский под Екатеринбургом

Сегодня, 05:02
Фото: 1MI
Дикий кабан бегал в посёлке Калиновский под Екатеринбургом. Очередное животное заметили и прогнали местные жители.

Люди обнаружили зверя за оградой жилого дома. Автор вышел за забор и обнаружил животное. Зверь испугался и убежал обратно в лес.

Очевидцы отмечают, что дикий свин целый вечер свободно расхаживал по населенному пункту, заходил на территорию садов и гулял вблизи домовладений. Видео опубликовало сообщество «Берёзовский. Сила_БГО».

Ранее дикий кабан спрятался около детского сада в Екатеринбурге. Его увидели рядом с Основинским парком. Признаков агрессии животное не подавало: зверь сидел в кустах и ни на кого не нападал. Позже тело вепря вынесло к берегу Шарташа. Екатеринбуржцы предполагают, что это тот же самый зверь, которого они видели раньше.

К берегу Шарташа в Екатеринбурге прибило тело дикого кабана
Узнать подробнее
#Екатеринбург#Кабан#Дикое животное#Дикий зверь#Природа#Анна Варнакина
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
Вчера, 14:39
Снижение выбросов и незаконные свалки. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:58
Омбудсмен Свердловской области назвала дату возобновления отправки мобилизованных
Вчера, 21:22
В Нижнем Тагиле пять педагогов попали под частичную мобилизацию
Сегодня, 10:58
Узбекистан вместо Европы и горы вместо моря. Как в этом году отдыхали свердловчане
Вчера, 10:19
«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщение
Сегодня, 10:40