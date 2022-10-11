Очередного кабана заметили в посёлке Калиновский под Екатеринбургом

Ранее дикий кабан спрятался около детского сада в Екатеринбурге. Его увидели рядом с Основинским парком. Признаков агрессии животное не подавало: зверь сидел в кустах и ни на кого не нападал. Позже тело вепря вынесло к берегу Шарташа. Екатеринбуржцы предполагают, что это тот же самый зверь, которого они видели раньше.