Еще один житель Тагила погиб на СВО, а уральского депутата ищет УСБУ

Еще один житель Нижнего Тагила погиб на спецоперации. 25-летний Максим Ромашин проходил службу по контракту. Он погиб в бою под Бериславом. По словам матери погибшего, ей позвонили из воинской части 13 октября и рассказали о случившемся.