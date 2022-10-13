Еще один житель Тагила погиб на СВО, а уральского депутата ищет УСБУ

Еще один житель Нижнего Тагила погиб на спецоперации. 25-летний Максим Ромашин проходил службу по контракту. Он погиб в бою под Бериславом. По словам матери погибшего, ей позвонили из воинской части 13 октября и рассказали о случившемся.
За полгода доходы казны Нижнего Тагила превысили расходы на 1,4 миллиарда рублей. Доходы бюджета Нижнего Тагила за январь — июнь 2022 года составили 9,76 миллиарда рублей. Исполнение составило 46% от утвержденных параметров.
Жанна Рябцева, депутат Государственной думы от Свердловской области, обнаружила себя в розыске УСБУ Хмельницкой области Украины. Причиной внесения Рябцевой в розыскной список стала статья 110 Уголовного кодекса Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность».
Ремонтом пяти внутриквартальных проездов в нескольких районах Нижнего Тагила займется МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственной участницей аукциона, тендер признан несостоявшимся. Контракт с МУП «Тагилдорстрой» заключен на 7,57 миллиона рублей.
Во время проверки природоохранной прокуратуры работы кемпинга в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом нарушений выявлено не было. Ранее жители села опасались, что не смогут отдыхать на берегу водоема из-за появившегося там забора.