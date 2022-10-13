«Ленте» и «Эконому» запретили продавать алкоголь в Свердловской области

Запрет на торговлю алкоголем ввели после того, как были выявлены «грубые нарушения обязательных требований», которые установлены федеральным законом. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.