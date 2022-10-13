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«Ленте» и «Эконому» запретили продавать алкоголь в Свердловской области

Сегодня, 06:16
Фото: 1MI
Алкогольная продукция не будет продаваться в торговых сетях «Лента» и «Эконом» в Свердловской области. Причиной стало нарушение лицензионных требований.

Запрет на торговлю алкоголем ввели после того, как были выявлены «грубые нарушения обязательных требований», которые установлены федеральным законом. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.

Действие лицензий крупных торговых сетей приостановлено на неопределенный срок.

Кроме «Ленты» и «Эконома» лицензию приостановили в нескольких точках общепита. Количество объектов — приблизительно 20 штук. Как только нарушения устранят, магазины снова получат разрешение на торговлю алкоголем.

Ранее на территории учебного центра для мобилизованных в Елани запретили продажу алкоголя. Причиной стали многочисленные нарушения дисциплины, связанные с нетрезвым состоянием мужчин. Позже продажу разрешили на два часа в день.

В Елани открыли торговлю алкоголем на два часа в сутки
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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Магазин#Алкоголь#Лицензия#Запрет
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