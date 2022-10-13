«Ленте» и «Эконому» запретили продавать алкоголь в Свердловской области

Запрет на торговлю алкоголем ввели после того, как были выявлены «грубые нарушения обязательных требований», которые установлены федеральным законом. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области.
Действие лицензий крупных торговых сетей приостановлено на неопределенный срок.
Кроме «Ленты» и «Эконома» лицензию приостановили в нескольких точках общепита. Количество объектов — приблизительно 20 штук. Как только нарушения устранят, магазины снова получат разрешение на торговлю алкоголем.
Ранее на территории учебного центра для мобилизованных в Елани запретили продажу алкоголя. Причиной стали многочисленные нарушения дисциплины, связанные с нетрезвым состоянием мужчин. Позже продажу разрешили на два часа в день.