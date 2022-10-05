В Елани открыли торговлю алкоголем на два часа в сутки

21 сентября Владимир Путин ввел на территории России частичную мобилизацию. По планам минобороны в зону СВО призовут 300 тысяч запасников. В среду, 4 октября министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в настоящий момент по частичной мобилизации набрали 200 тысяч человек.