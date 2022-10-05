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В Елани открыли торговлю алкоголем на два часа в сутки

5 октября 12:32
Фото: канал Максима Иванова в Telegramm
На территории учебного центра в Елани разрешили продажу алкоголя в одном магазине. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий побывал в расположении пункта подготовки мобилизованных в Свердловской области. Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается, отметил Иванов в телеграм-канале.

После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки, – пишет Максим Иванов.

Территорию Елани патрулирует военная полиция. Мобилизованные отмечают, что, стало спокойно и культурно, добавляет депутат.

Ранее стало известно, что на территории учебного центра в Елани запрещена торговля алкоголем. Запрет связан с нарушением общественного порядка на территории центра.

21 сентября Владимир Путин ввел на территории России частичную мобилизацию. По планам минобороны в зону СВО призовут 300 тысяч запасников. В среду, 4 октября министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в настоящий момент по частичной мобилизации набрали 200 тысяч человек.

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#Федор Быстров#Свердловская область#Частичная мобилизация в России#Общество#Военкомат#Военные#Частичная мобилизация
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