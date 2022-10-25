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Жители Нижнего Тагила пожаловались на сбой в работе Whats App

Сегодня, 08:00
Фото: 1MI
На сбои в работе Whats App пожаловались пользователи из Нижнего Тагила. По их словам, в мессенджере наблюдаются трудности в отправке сообщений.

Пользователи Whats App отметили, что 25 октября при отправке сообщений в мессенджере стал отображаться значок загрузки. При этом послания не доходили до адресатов.

Также известно, что у некоторых пользователей наблюдался сбой при попытке зайти в компьютерную версию мессенджера. Наблюдался также значок загрузки. При этом окно с чатами не отображалось.

Несколько раз попробовала отправить сообщение, но ничего не получилось. Перезагрузка Wi-Fi, а также телефона, не помогла, - рассказала тагильчанка.
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Согласно данным сайта downdetector.com, за последние сутки поступило почти 850 сообщений о сбоях в мессенджере. С ними столкнулись жители из разных уголков страны.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Сбой#Мессенджер#Мессенджеры#Загрузка#Эксклюзив
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