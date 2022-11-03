Пассажиры из Екатеринбурга застряли в Новосибирске. Их успокаивает полиция

Авиационная компания S7 отказала пассажирам в перевозке. В итоге люди ждали 10 часов для того, чтобы вылететь в другой город, но этого не случилось: S7 оповестил ожидающих свердловчан о том, что борт отправляется в Новосибирск. Оттуда произойдет распределение по другим рейсам, но летящие в Иркутск будут доставлены в Улан-Удэ. Из этого города люди должны будут самостоятельно добираться в пункт назначения.