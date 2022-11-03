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Пассажиры из Екатеринбурга застряли в Новосибирске. Их успокаивает полиция

Сегодня, 07:00
Фото: 1MI

Из Екатеринбурга в Иркутск не могут улететь пассажиры

После аварии аэропорт Иркутска закрыли: самолет «Уральских авиалиний» сломал шасси при посадке. По этой причине толпа пассажиров из Екатеринбурга не может улететь в пункт назначения 3 ноября. Люди застряли в Новосибирске и взбунтовались. В конфликт вмешалась полиция.

Авиационная компания S7 отказала пассажирам в перевозке. В итоге люди ждали 10 часов для того, чтобы вылететь в другой город, но этого не случилось: S7 оповестил ожидающих свердловчан о том, что борт отправляется в Новосибирск. Оттуда произойдет распределение по другим рейсам, но летящие в Иркутск будут доставлены в Улан-Удэ. Из этого города люди должны будут самостоятельно добираться в пункт назначения.

Следующая неприятность ожидала пассажиров из Екатеринбурга в Новосибирске: авиакомпания сообщила, что впервые слышит о необходимости предоставлять трансфер. Для тех, кто летел в Иркутск, а в итоге прибыл в столицу Новосибирской области, северный город — конечный пункт, так как решение о перелете было принято добровольно, сообщает Е1 со ссылкой на пассажира.

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После того, как толпа взбунтовалась, в аэропорт прибыли полицейские. Далее представители S7 продолжили рассказывать людям о невозможности трансфера. Летевшие из Екатеринбурга пассажиры обратились к помощнику прокурора, после чего начал решаться вопрос об их расселении в гостиницу.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Самолет#Аэропорт «Кольцово»#Аэропорт#Рейс
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