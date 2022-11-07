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Twitter заблокирует всех фейковых пользователей социальной сети

Сегодня, 16:37
Фото: 1MI
Новый владелец запрещенной в России социальной сети Twitter Илон Маск сообщил о своих планах заблокировать все фейковые аккаунты пользователей. Люди, которые регистрируются под чужими именами, не смогут пользоваться платформой.

Для тех, кто не хочет использовать достоверные данные, будет предусмотрена отметка «пародия», сообщает издание «Новые Известия».

До сообщения нового директора Twitter отправлял владельцу аккаунта оповещение. Пользователя предупреждали о том, что страничка может быть заблокирована. Теперь санкция будет отменена, так как процесс получения верификации упростился.

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Как только изменения будут приняты, пользователь потеряет «галочку» в случае любой смены имени. Прецедент уже был: например, социальная сеть заблокировала ряд аккаунтов с именем «Илон Маск».

#Россия#Социальная сеть#Твиттер#Блокировка#Происшествия#Анна Варнакина
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