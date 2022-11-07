Twitter заблокирует всех фейковых пользователей социальной сети

Для тех, кто не хочет использовать достоверные данные, будет предусмотрена отметка «пародия», сообщает издание «Новые Известия».
До сообщения нового директора Twitter отправлял владельцу аккаунта оповещение. Пользователя предупреждали о том, что страничка может быть заблокирована. Теперь санкция будет отменена, так как процесс получения верификации упростился.
Как только изменения будут приняты, пользователь потеряет «галочку» в случае любой смены имени. Прецедент уже был: например, социальная сеть заблокировала ряд аккаунтов с именем «Илон Маск».