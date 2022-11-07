Замглавы ГГО уехал на спецоперацию, а бабушку из Новоасбеста продолжают искать

Тагильский воздух в октябре был с превышениями выбросов всего три дня, ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать экологическое законодательство, а из-за споров УК и ТСЖ один из дворов города зарастает мусором. Рассказываем о самых главных эко-событиях Нижнего Тагила за последнюю неделю в подборке TagilCity.ru.