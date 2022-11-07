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Замглавы ГГО уехал на спецоперацию, а бабушку из Новоасбеста продолжают искать

Сегодня, 14:36
Фото: Сайт администрации ГГО
Замглавы ГГО отправился на спецоперацию, а пропавшую более 3 недель назад пенсионерку из Новоасбеста продолжают искать. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 7 ноября.

Замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач отправился в зону СВО. По словам инсайдеров, Александр Гудач уехал с целью охраны внутреннего порядка на присоединенных территориях. Ранее он проходил службу в ОМОНе.

Первый заместитель главы Горноуральского округа Александр Гудач уехал в зону СВО
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Тагильский воздух в октябре был с превышениями выбросов всего три дня, ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать экологическое законодательство, а из-за споров УК и ТСЖ один из дворов города зарастает мусором. Рассказываем о самых главных эко-событиях Нижнего Тагила за последнюю неделю в подборке TagilCity.ru.

Нарушения ЕВРАЗа и споры из-за мусора. Главные экологические события в Нижнем Тагиле
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Поисковики из Нижнего Тагила и Свердловской области не планируют массовый выход на территорию, где потерялась пенсионерка из Новоасбеста. Они сменили территорию для поиска. В настоящий момент родственники пропавшей бабушки Веры Сарсадских ищут ее в приютах и деревнях.

Поменяли вектор поиска: волонтеры четвертую неделю ищут пенсионерку из Новоасбеста
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Прокуратура Свердловской области поручила проверить соблюдение прав матери-одиночки из Нижнего Тагила, которая продавала талоны на бесплатное детское молоко. Женщина призналась, что кроме декретных денег ей выплачивают лишь пособие, которое составляет 1305 рублей.

«Пособие одинокой 1305 рублей!»: Прокуратура проверит права матери-одиночки из Тагила
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1 ноября в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, завершился призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подписания указа о завершении данных мероприятий не требуется.

Закончилась ли частичная мобилизация в Свердловской области
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