Замглавы ГГО уехал на спецоперацию, а бабушку из Новоасбеста продолжают искать

Замглавы Горноуральского городского округа Александр Гудач отправился в зону СВО. По словам инсайдеров, Александр Гудач уехал с целью охраны внутреннего порядка на присоединенных территориях. Ранее он проходил службу в ОМОНе.
Тагильский воздух в октябре был с превышениями выбросов всего три дня, ЕВРАЗ НТМК продолжает нарушать экологическое законодательство, а из-за споров УК и ТСЖ один из дворов города зарастает мусором. Рассказываем о самых главных эко-событиях Нижнего Тагила за последнюю неделю в подборке TagilCity.ru.
Поисковики из Нижнего Тагила и Свердловской области не планируют массовый выход на территорию, где потерялась пенсионерка из Новоасбеста. Они сменили территорию для поиска. В настоящий момент родственники пропавшей бабушки Веры Сарсадских ищут ее в приютах и деревнях.
Прокуратура Свердловской области поручила проверить соблюдение прав матери-одиночки из Нижнего Тагила, которая продавала талоны на бесплатное детское молоко. Женщина призналась, что кроме декретных денег ей выплачивают лишь пособие, которое составляет 1305 рублей.
1 ноября в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле, завершился призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подписания указа о завершении данных мероприятий не требуется.