Свердловчанам стал доступен новый сервис бронирования отелей

Новый сервис по бронированию апартаментов для временного проживания создал МТС Travel на платформе travel.mts.ru. Выбрать и забронировать номер можно в любом уголке России — сейчас сервис включает в себя 14 тысяч гостиниц. В Свердловской области доступны около 200 мест размещения, а к концу года список расширится до 470. База включает в себя не только гостиницы и отели, но и кемпинги, гостевые дома, мини-гостиницы, хостелы и апартаменты.