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Свердловчанам стал доступен новый сервис бронирования отелей

Сегодня, 13:06
Фото: 1MI
Дочерняя компания МТС запустила сервис бронирования отелей по России, в которую уже включены 14 тысяч гостиниц. 200 из них находятся в Свердловской области. В дальнейшем создатели планируют расширить базу апартаментов.

Новый сервис по бронированию апартаментов для временного проживания создал МТС Travel на платформе travel.mts.ru. Выбрать и забронировать номер можно в любом уголке России — сейчас сервис включает в себя 14 тысяч гостиниц. В Свердловской области доступны около 200 мест размещения, а к концу года список расширится до 470. База включает в себя не только гостиницы и отели, но и кемпинги, гостевые дома, мини-гостиницы, хостелы и апартаменты. 

Свердловчанам доступен большой выбор туристических направлений. На платформе МТС Travel представлены гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, а также в отдаленных регионах. Сейчас сервис сотрудничает с отелями Турции, а в дальнейшем планирует включить в базу апартаменты в странах СНГ и ближнего зарубежья. Оплатить размещение можно в рублях с российской карты любого банка. 

Крупнейшие зарубежные сервисы бронирования жилья для путешественников ушли с российского рынка в тот момент, когда внутренний туризм в нашей стране вышел на качественно новый виток развития. МТС Travel не просто пришёл на замену, помимо услуг по бронированию отелей, мы предложим клиенту целую экосистему для путешественников, в которую войдут разнообразные сервисы — покупка билетов на транспорт, экскурсии, гиды, аренда авто, покупка билетов на концерты, финансовые продукты. Уже сегодня свердловчане могут использовать наш сервис для планирования зимнего отдыха в рождественские каникулы, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Доступ к базе отелей и других объектов предоставляет сервис Bronevik.com, который МТС Travel приобрел в июле 2022 года. Bronevik.com также продолжит работать с сегментом деловых путешествий и будет развиваться как крупнейший поставщик отельной базы для российских и зарубежных сервисов. Это позволит использовать платформу как в корпоративных целях, так и для планирования самостоятельных путешествий. 

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