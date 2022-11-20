Мобилизованным нужна зимняя экипировка, а в центре Тагила появится царь-пушка

Темой ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле в 2023 году станут сказочные герои и герои детства. Здесь появится 4-х метровое панно «Нижний Тагил», 9-метровый многослойный торт, огнегривый конь и герои мультфильмов. Строить объект начнут тогда, когда будет найден подрядчик и подписан контракт. Объект построят за 11,4 млн рублей.