Мобилизованным нужна зимняя экипировка, а в центре Тагила появится царь-пушка

Суд обязал «Уралвагонзавод» выплатить более 300 тысяч рублей за поврежденную машину тагильчанки. На капот и лобовое стекло ее автомобиля упал снег с дома. Ответственным за это признали собственника здания – УВЗ.
Гуманитарную помощь отправили 11 мобилизованным тагильчанам. Сделали это волонтеры штаба «Мы вместе». Мужчины попросили помочь им с зимней экипировкой. Гумпомощь удалось собрать за два дня.
Горбольница №4 в Нижнем Тагиле потратит 43,5 миллиона рублей на питание пациентов. Медучреждение ищет подрядчика. Продукты питания будут закуплены на 250 тысяч койко-дней.
Темой ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле в 2023 году станут сказочные герои и герои детства. Здесь появится 4-х метровое панно «Нижний Тагил», 9-метровый многослойный торт, огнегривый конь и герои мультфильмов. Строить объект начнут тогда, когда будет найден подрядчик и подписан контракт. Объект построят за 11,4 млн рублей.
В Нижнем Тагиле придумали, как привлекать в город медработников. Среди инициатив — отмена аккредитации для некоторых медиков, соцгарантии и другое. Свои предложения мэрия направит в ЗакСО и региональный Минздрав.