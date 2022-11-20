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Мобилизованным нужна зимняя экипировка, а в центре Тагила появится царь-пушка

Сегодня, 16:21
Фото: 1MI
Мобилизованным нужна зимняя экипировка, а в центре Нижнего Тагила появится царь-пушка. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19-20 ноября.

Суд обязал «Уралвагонзавод» выплатить более 300 тысяч рублей за поврежденную машину тагильчанки. На капот и лобовое стекло ее автомобиля упал снег с дома. Ответственным за это признали собственника здания – УВЗ.

За побитую снегом машину УВЗ в Нижнем Тагиле заплатит более 300 тысяч рублей
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Гуманитарную помощь отправили 11 мобилизованным тагильчанам. Сделали это волонтеры штаба «Мы вместе». Мужчины попросили помочь им с зимней экипировкой. Гумпомощь удалось собрать за два дня.

Нужна зимняя экипировка. Гумпомощь отправили 11 мобилизованным жителям Нижнего Тагила
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Горбольница №4 в Нижнем Тагиле потратит 43,5 миллиона рублей на питание пациентов. Медучреждение ищет подрядчика. Продукты питания будут закуплены на 250 тысяч койко-дней. 

Почти 44 млн рублей потратит больница в Нижнем Тагиле на питание пациентов
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Темой ледового городка на Театральной площади в Нижнем Тагиле в 2023 году станут сказочные герои и герои детства. Здесь появится 4-х метровое панно «Нижний Тагил», 9-метровый многослойный торт, огнегривый конь и герои мультфильмов. Строить объект начнут тогда, когда будет найден подрядчик и подписан контракт. Объект построят за 11,4 млн рублей.

Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
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В Нижнем Тагиле придумали, как привлекать в город медработников. Среди инициатив — отмена аккредитации для некоторых медиков, соцгарантии и другое. Свои предложения мэрия направит в ЗакСО и региональный Минздрав.

Пушкинские карты, выплаты, путевки: план по привлечению медработников в Нижний Тагил
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Огнегривый конь, каток и герои мультфильмов: каким будет ледовый городок в Тагиле
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