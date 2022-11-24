Погибшего под Сватово военного похоронили с воинскими почестями в Сухом Логе

Траурная церемония с воинскими почестями прошла 23 ноября. Все желающие могли проститься с Игорем Тимухиным в городском доме культуры с 14:00 до 15:00 по уральскому времени. Об этом заранее сообщала пресс-служба администрации Сухого Лога.