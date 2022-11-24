TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Погибшего под Сватово военного похоронили с воинскими почестями в Сухом Логе

Сегодня, 05:10
Фото: 1MI
Россиянина, погибшего под городом Сватово Луганской народной республики, похоронили. С Игорем Тимухиным простились в ДК «Кристалл» в Сухом Логе 23 ноября.
В боях за город Луганской народной республики погиб военный из Сухого Лога
Узнать подробнее

Для участия в боевых задачах специальной военной операции свердловчанина призвали 29 сентября. Уже через 3-4 дня он был на передовой. Гибель военнообязанного гражданина России от вражеских снарядов произошла, предположительно, 31 октября.

Траурная церемония с воинскими почестями прошла 23 ноября. Все желающие могли проститься с Игорем Тимухиным в городском доме культуры с 14:00 до 15:00 по уральскому времени. Об этом заранее сообщала пресс-служба администрации Сухого Лога.

Солдат ВДВ из деревни Починок погиб на спецоперации
Узнать подробнее
Читайте также:
Младший сержант из Заречного погиб на спецоперацииВ зоне спецоперации погиб стрелок из НовоуральскаЭкс-полицейский из Пышмы погиб при отводе войск из Херсона

Ранее стало известно, что в боях погиб еще один житель Свердловской области — десантник Максим Фадеев из Новоуральского ГО.

#Анна Варнакина#Военные#Смерть#Мобилизованные#Сухой лог#Операция на Украине#Происшествия
Подпишитесь
Выбросы растут, здоровье падает. Итоги «Чистого воздуха» Тагиле за четыре года
22 ноября 14:06
Судебное дело принципа: УК судится с жильцами дома в Нижнем Тагиле из-за 48 рублей
Вчера, 10:39
Спад смертности на 15% прогнозируется в Нижнем Тагиле к 2025 году
Вчера, 14:30
В Нижнем Тагиле новые трамваи вышли на маршруты
Вчера, 13:45
Жители Вагонки возмущены отсутствием павильонов у вокзала в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:08
Устаревшие полисы жителей Нижнего Тагила будут аннулированы
Вчера, 13:04