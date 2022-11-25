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Тагильчане пожаловались на выбросы, а мошенники обманули мужчину на 659 тысяч рублей

Сегодня, 14:44
Фото: 1MI
Тагильчане пожаловались на выбросы, а мошенники обманули мужчину на 659 тысяч рублей. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 25 ноября.

С утра 25 ноября выбросы с промышленных предприятий Нижнего Тагила накрыли все районы города. Местные жители жаловались на густые облака дыма, висящие над жилыми домами.

Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу
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25-летний тагильчанин перевел мошенникам 659 тысяч рублей. Ему позвонил телефонный аферист, который представился сотрудником ФСБ. Еще 300 тысяч рублей ему удалось сохранить, потому что в дело вмешались полицейские.

Житель Нижнего Тагила лишился 659 тысяч рублей после звонка из «ФСБ»
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В рамках проведения работ по благоустройству Парка советской скульптуры в Нижнем Тагиле на территории общественного пространства установили кованую беседку. В теплое время года здесь будут проходить выставки, пленэры и концерты.

Кованая беседка появилась в Парке советской скульптуры Нижнего Тагила
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Родственники тагильчанина Дмитрия Отливана, погибшего под артиллерийским обстрелом на Украине, рассказали о новой дате похорон. Ранее похороны сорвались, потому что тело не могли доставить в город.

Названа новая дата прощания с погибшим на СВО ефрейтором из Нижнего Тагила
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Количество дистанционных мошенничеств в Нижнем Тагиле за год выросло на 24%. Чаще всего аферисты звонят, представившись сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Мошенники стали чаще обманывать жителей Нижнего Тагила в 2022 году
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Где НМУ и почему заводы снова коптят? Тагильчане жалуются на выбросы по всему городу
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