Тагильчане пожаловались на выбросы, а мошенники обманули мужчину на 659 тысяч рублей

С утра 25 ноября выбросы с промышленных предприятий Нижнего Тагила накрыли все районы города. Местные жители жаловались на густые облака дыма, висящие над жилыми домами.
25-летний тагильчанин перевел мошенникам 659 тысяч рублей. Ему позвонил телефонный аферист, который представился сотрудником ФСБ. Еще 300 тысяч рублей ему удалось сохранить, потому что в дело вмешались полицейские.
В рамках проведения работ по благоустройству Парка советской скульптуры в Нижнем Тагиле на территории общественного пространства установили кованую беседку. В теплое время года здесь будут проходить выставки, пленэры и концерты.
Родственники тагильчанина Дмитрия Отливана, погибшего под артиллерийским обстрелом на Украине, рассказали о новой дате похорон. Ранее похороны сорвались, потому что тело не могли доставить в город.
Количество дистанционных мошенничеств в Нижнем Тагиле за год выросло на 24%. Чаще всего аферисты звонят, представившись сотрудниками банков и правоохранительных органов.