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В массовом ДТП в Тагиле погиб экс-майор, а школьники пройдут военную подготовку

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
В массовом ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле погиб экс-майор полиции, а школьники с нового года пройдут военную подготовку. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 ноября.

С нового года в школах России может начаться военная подготовка учеников. Этот предмет может стать обязательным. Что полезного может дать подготовка тагильским школьникам, разбирались журналисты TagilCity.ru.

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