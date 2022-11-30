В массовом ДТП в Тагиле погиб экс-майор, а школьники пройдут военную подготовку

В массовом ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле погиб экс-майор полиции, а школьники с нового года пройдут военную подготовку. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 30 ноября.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле