В массовом ДТП в Тагиле погиб экс-майор, а школьники пройдут военную подготовку

С нового года в школах России может начаться военная подготовка учеников. Этот предмет может стать обязательным. Что полезного может дать подготовка тагильским школьникам, разбирались журналисты TagilCity.ru.
Страдающий ДЦП 47-летний Павел Поповиченко из Первоуральска рассказал, что может лишиться инвалидных колясок, которые нужны ему для передвижения. Ведь на медкомиссии медики признали его здоровым.
В массовом ДТП на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле, которое произошло 29 ноября, погиб экс-майор полиции в отставке. Мужчина являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе.
Из-за кишечной инфекции учеников школы №75/42 в Нижнем Тагиле отправили на дистанционное обучение. Некоторые дети почувствовали себя плохо еще 25 ноября. Уже тогда их сняли с уроков и отправили домой.
На Исинском пруду под Нижним Тагилом на месте прорыва воды появилась новая плотина. Для ее установки подрядчик спустил из водоема почти всю воду.