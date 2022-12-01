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Уральские машиностроители перешли на российский сервис для видеоконференций

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
МТС предоставила Уральскому гидромашиностроительному заводу услугу удаленной конференц-связи на основе цифрового решения Webinar.

Сотрудники Уральского гидромашиностроительного завода обзавелись новым сервисом для проведения видеоконференций. Разработка от МТС позволяет проводить совещания с коллегами по всей России или соискателями вакансий или презентовать свои технологии клиентам. Подключиться к отечественной платформе могут сразу 10 тысяч пользователей, а до 30 спикеров — одновременно участвовать в диалоге, демонстрировать слайды или видео. При этом Webinar имеет как web-версию, так и приложение для мобильных устройств.

Лавинообразный рост спроса на защищенные телекоммуникационные сервисы среди наших корпоративных клиентов начался ещё два года назад в период пандемии коронавируса. Но в этом году он приобрёл выраженную направленность в сторону отечественных цифровых облачных решений.  Онлайн-платформа Webinar с успехом заменяет целый ряд зарубежных продуктов. Доступность её серверов не зависит от мировой экономической и политической конъюнктуры. Интерфейс программы на русском языке. Страница вебинара имеет возможность брендирования логотипами и корпоративными цветами заказчика. А техподдержка оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

МТС приобрел сервис для видеоконференций в июле этого года. Данной платформой пользу такие компании, как Avito, ВТБ, СКБ Контур, Ренессанс страхование, 1С-Битрикс. В составе ПАО «МТС» Webinar Group стала важным звеном экосистемы В2В-сервисов, предложив качественное решение бизнес-коммуницирования.

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#Платформа#МТС
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