Уральские машиностроители перешли на российский сервис для видеоконференций

Лавинообразный рост спроса на защищенные телекоммуникационные сервисы среди наших корпоративных клиентов начался ещё два года назад в период пандемии коронавируса. Но в этом году он приобрёл выраженную направленность в сторону отечественных цифровых облачных решений. Онлайн-платформа Webinar с успехом заменяет целый ряд зарубежных продуктов. Доступность её серверов не зависит от мировой экономической и политической конъюнктуры. Интерфейс программы на русском языке. Страница вебинара имеет возможность брендирования логотипами и корпоративными цветами заказчика. А техподдержка оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.