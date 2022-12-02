Впервые прилетевший в Екатеринбург оренбуржец обвинил полицейских в избиении

В Екатеринбурге мужчина оказался по пути домой: он летел из Нового Уренгоя в свой город, однако опоздал на регистрацию и пропустил самолет. Мужчина утверждает, что решил подождать следующего дня в аэропорту. Также он нашел нужный поезд, который бы доставил его в пункт назначения. При этом он не был пьян, однако полицейские напали и избили его.
В два часа ночи мужчину доставили в больницу № 36 со множественными ранами. Он набрал 112, чтобы сообщить обо всем в дежурную часть правоохранителей, но никто не ответил. После звонка в службу доверия ГУ МВД мужчину забрали два человека в форме прямо из медучреждения.
Оренбуржца доставили обратно в аэропорт, оттуда — в карцер на сутки, а затем — в суд, где полицейским внесли представление срочно освободить мужчину. Владимир Т. обратился в СК с просьбой провести проверку по факту случившегося, сообщает Е1. На неизвестных полицейских возбудили уголовное дело.