Впервые прилетевший в Екатеринбург оренбуржец обвинил полицейских в избиении

В Екатеринбурге мужчина оказался по пути домой: он летел из Нового Уренгоя в свой город, однако опоздал на регистрацию и пропустил самолет. Мужчина утверждает, что решил подождать следующего дня в аэропорту. Также он нашел нужный поезд, который бы доставил его в пункт назначения. При этом он не был пьян, однако полицейские напали и избили его.