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Итоги дня в Нижнем Тагиле: цены растут быстрее зарплат, а дети стали больше болеть

Сегодня, 15:57
Жизнь в Нижнем Тагиле в 2022-м году стала дороже, а жители обсуждают идею директора УВЗ об отправке части денег сотрудников на СВО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 декабря.

Журналисты TagilСity.ru выяснили, насколько подорожала жизнь в Нижнем Тагиле в 2022-м году. Были изучены цены на семь групп товаров, после чего составлен «индекс утраты». Для максимальной объективности журналисты обратились к статистическим данным.

Индекс утраты. Насколько подорожала жизнь в Нижнем Тагиле в 2022 году
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В детских поликлиниках Нижнего Тагила отменены приемы детей до одного года по вторникам и четвергам. Причиной послужил рост заболеваемости ОРВИ среди детей.

Из-за роста заболеваемости прием детей до года отменен в поликлиниках Нижнего Тагила
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Тагильчане активно обсуждают предложение исполнительного директора УВЗ Владимира Рощупкина о проведении акции по сбору средств на нужды спецоперации. В соцсетях появились сотни комментариев на этот счет. Не все довольны инициативой.

В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
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17 декабря в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте. РЭК Свердловской области утвердила новый тариф в трамваях, автобусах. Стоимость проезда будет составлять 24 рубля, вместо 22-х.

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте
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Капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле продолжится в будущем году. К концу декабря там планируется окончить чистовую отделку холлов, а также концертного и спортивного залов. Новогоднее представление там показывать не будут.

Холлы и залы будут отремонтированы к новому году в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
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