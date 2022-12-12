Журналисты TagilСity.ru выяснили, насколько подорожала жизнь в Нижнем Тагиле в 2022-м году. Были изучены цены на семь групп товаров, после чего составлен «индекс утраты». Для максимальной объективности журналисты обратились к статистическим данным.
В детских поликлиниках Нижнего Тагила отменены приемы детей до одного года по вторникам и четвергам. Причиной послужил рост заболеваемости ОРВИ среди детей.
Тагильчане активно обсуждают предложение исполнительного директора УВЗ Владимира Рощупкина о проведении акции по сбору средств на нужды спецоперации. В соцсетях появились сотни комментариев на этот счет. Не все довольны инициативой.
17 декабря в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте. РЭК Свердловской области утвердила новый тариф в трамваях, автобусах. Стоимость проезда будет составлять 24 рубля, вместо 22-х.
Капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле продолжится в будущем году. К концу декабря там планируется окончить чистовую отделку холлов, а также концертного и спортивного залов. Новогоднее представление там показывать не будут.