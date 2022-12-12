Жизнь в Нижнем Тагиле в 2022-м году стала дороже, а жители обсуждают идею директора УВЗ об отправке части денег сотрудников на СВО. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 12 декабря.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле