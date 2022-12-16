Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году. Согласно контракту, капремонт здесь должен завершиться 30 ноября будущего года, но деньги на покупку светового и звукового оборудования для сцены предусмотрены на 2024 год.