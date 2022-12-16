Конкурсный управляющий НАО «НТКРЗ» в Нижнем Тагиле и арендаторы судятся из-за многомиллионных долгов. Журналисты TagilCity.ru разбирались, что предшествовало взаимным искам.
Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле оснастят современным оборудованием за более чем два миллиона рублей. В том числе здесь появятся специальные проигрыватели для старых аудио и мебель.
В школах Нижнего Тагила каникулы начнутся досрочно — с 26 декабря. Решение приняли в администрации Нижнего Тагила из-за увеличенного уровня заболеваемости ОРВИ.
В Нижнем Тагиле судятся АО «НПК Уралвагонзавод» и МУП «Горэнерго». УВЗ по суду обязуется запустить в эксплуатацию узлы учета на теплотрассах Дзержинского района Нижнего Тагила, а ресурсоснабжающая организация выплатит заводу около 178 млн рублей.
Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году. Согласно контракту, капремонт здесь должен завершиться 30 ноября будущего года, но деньги на покупку светового и звукового оборудования для сцены предусмотрены на 2024 год.