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Итоги дня в Тагиле: дети уходят на каникулы из-за ОРВИ, а УВЗ судится с «Горэнерго»

Сегодня, 16:06
Фото: 1MI
Школьники Нижнего Тагила уходят на каникулы раньше срока из-за ОРВИ, а УВЗ и «Горэнерго» судятся. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 16 декабря.

Конкурсный управляющий НАО «НТКРЗ» в Нижнем Тагиле и арендаторы судятся из-за многомиллионных долгов. Журналисты TagilCity.ru разбирались, что предшествовало взаимным искам.

Банкротство КРЗ в Нижнем Тагиле: взаимные судебные иски, долги и убытки в 1,75 млрд
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Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле оснастят современным оборудованием за более чем два миллиона рублей. В том числе здесь появятся специальные проигрыватели для старых аудио и мебель. 

Современным оборудованием оснастят Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле
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В школах Нижнего Тагила каникулы начнутся досрочно — с 26 декабря. Решение приняли в администрации Нижнего Тагила из-за увеличенного уровня заболеваемости ОРВИ.

Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
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В Нижнем Тагиле судятся АО «НПК Уралвагонзавод» и МУП «Горэнерго». УВЗ по суду обязуется запустить в эксплуатацию узлы учета на теплотрассах Дзержинского района Нижнего Тагила, а ресурсоснабжающая организация выплатит заводу около 178 млн рублей.

Уралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление
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Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году. Согласно контракту, капремонт здесь должен завершиться 30 ноября будущего года, но деньги на покупку светового и звукового оборудования для сцены предусмотрены на 2024 год.

Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году
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Банкротство КРЗ в Нижнем Тагиле: взаимные судебные иски, долги и убытки в 1,75 млрд
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