Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод. Договор был расторгнут после того, как на медкомиссии у мужчины нашли ряд заболеваний. 60-летний мужчина смог доказать свою правоту в суде, но обратно на завод его не взяли.