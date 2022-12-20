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Жители Тагила могут самостоятельно срубить ели, а в природе ожидаются магнитные бури

Сегодня, 15:35
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила могут самостоятельно срубить ели к Новому году, а в природе в ближайшие дни ожидаются магнитные бури. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 декабря.

Жителям Нижнего Тагила предложили самостоятельно срубить ели к празднику на территории пансионата «Аист». Для этого нужно заключить договор с отделом по экологии и природопользованию и оплатить квитанцию.

Жителям Нижнего Тагила рассказали о законном получении новогодней ели
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Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод. Договор был расторгнут после того, как на медкомиссии у мужчины нашли ряд заболеваний. 60-летний мужчина смог доказать свою правоту в суде, но обратно на завод его не взяли.

Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод
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В ближайшую неделю в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури. Давление в природе достигнет 749 метров ртутного столба. При этом холода с -16 градусами будут сменяться нулевыми отметками столбиков термометров.

Магнитные бури ожидаются в ближайшие дни в Нижнем Тагиле
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Мэрия Нижнего Тагила заключит договор с местной фирмой о покупке топлива на сумму 4,9 млн рублей. В период действия договора работники администрации и других муниципальных учреждений будут заправляться только на АЗС подрядчика.

Мэрия Нижнего Тагила приобретет абонемент на бензозаправку за 5 млн рублей
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Уже несколько недель в Нижнем Тагиле растет заболеваемость: пациентам диагностируют ОРВИ, пневмонию и даже свиной грипп. Взрослые поликлиники города принимают пациентов по 14 часов, в детских поликлиниках также отмечают увеличение показателя заболеваемости.

Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
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Многочасовые очереди: заболеваемость растет у детей и взрослых в Нижнем Тагиле
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