Жителям Нижнего Тагила предложили самостоятельно срубить ели к празднику на территории пансионата «Аист». Для этого нужно заключить договор с отделом по экологии и природопользованию и оплатить квитанцию.
Незаконно уволенный сотрудник УВЗ не смог устроиться обратно на завод. Договор был расторгнут после того, как на медкомиссии у мужчины нашли ряд заболеваний. 60-летний мужчина смог доказать свою правоту в суде, но обратно на завод его не взяли.
В ближайшую неделю в Нижнем Тагиле ожидаются магнитные бури. Давление в природе достигнет 749 метров ртутного столба. При этом холода с -16 градусами будут сменяться нулевыми отметками столбиков термометров.
Мэрия Нижнего Тагила заключит договор с местной фирмой о покупке топлива на сумму 4,9 млн рублей. В период действия договора работники администрации и других муниципальных учреждений будут заправляться только на АЗС подрядчика.
Уже несколько недель в Нижнем Тагиле растет заболеваемость: пациентам диагностируют ОРВИ, пневмонию и даже свиной грипп. Взрослые поликлиники города принимают пациентов по 14 часов, в детских поликлиниках также отмечают увеличение показателя заболеваемости.