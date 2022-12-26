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В Санкт-Петербурге коллеги заперли работника в сейфе и не смогли выпустить

Сегодня, 08:41
Фото: 1MI
Во время корпоратива в Санкт-Петербурге работники решили развлечься и заперли коллегу в сейфе. Открыть его и выпустить они не смогли.

ЧП случилось во время новогоднего празднования сотрудников одной из организаций на улице Гагаринской, передает портал 78.ru. Когда сотрудники поняли, что вызволить коллегу у них не получится, они обратились к спасателям.

Прибывшим сотрудникам МЧС пришлось распиливать сейф, чтобы вытащить мужчину. Медицинская помощь ему не потребовалась. Прибывшие сотрудники МЧС распилили каркас сейфа и освободили мужчину, помощь медиков ему не понадобилась. Ранее сообщалось, что в Волгоградской области одного из местных жителей подвергли травле в соцсетях

Ранее жителя города Камышин Волгоградской области затравили в социальных сетях за фото с корпоратива. Некоторым пользователям не понравился наряд, в котором мужчина пришел на праздник.

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#Происшествия#Сейф#Корпоратив#Елена Озерова
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