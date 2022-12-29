На 22% подорожала красная икра в Свердловской области

С января по август цены на этот деликатес почти не менялась (от 4800 до 5 тысяч рублей), сообщает Росстат. Однако с начала осени икра стала увеличиваться в цене. Ежемесячно она дорожала на 200-400 рублей.
По данным экспертов, увеличение ценников не связано с дефицитом продукта – его не наблюдается, сообщает Е1. Помимо этого, рынок сейчас переполнен прошлогодней горбушей.
Как рассказал один из участников рынка, сейчас некоторые продавцы распродают икру с прошлого года. Она стоит дешевле, но может не соответствовать ряду норм.
А главной причиной подорожания он назвал увеличение транспортных расходов. Также он считает, что на цены повлияла и жадность производителей и продавцов, пользующихся ажиотажем перед праздниками.