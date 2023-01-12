Из-за штормового ветра свердловские коммунальщики переведены на усиленный режим

Кроме того, коммунальные службы должны быть готовы к устранению возможных аварий. Также главы муниципалитетов должны следить за системой жизнеобеспечения территорий, чтобы избежать ЧП.

Напомним, накануне вечером 11 января жителям Свердловской области было разослано срочное экстренное предупреждение о штормовых ветрах. По данным специалистов, до конца дня 12 января порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.