Из-за штормового ветра свердловские коммунальщики переведены на усиленный режим

Любые данные о нарушениях работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области должны незамедлительно передаваться в оперативные диспетчерские службы и региональное МинЖКХ, сообщили в департаменте информполитики региона. Сообщить о произошедших коммунальных авариях граждане могут по телефону 112.
Кроме того, коммунальные службы должны быть готовы к устранению возможных аварий. Также главы муниципалитетов должны следить за системой жизнеобеспечения территорий, чтобы избежать ЧП.