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Из-за штормового ветра свердловские коммунальщики переведены на усиленный режим

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
На усиленный режим работы переведены коммунальные службы Свердловской области. Причиной стало штормовое предупреждение, которое ранее было распространено Единой государственной системой предупреждения и ликвидации ЧС.

Любые данные о нарушениях работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Свердловской области  должны незамедлительно передаваться в оперативные диспетчерские службы и региональное МинЖКХ, сообщили в департаменте информполитики региона. Сообщить о произошедших коммунальных авариях граждане могут по телефону 112.

Кроме того, коммунальные службы должны быть готовы к устранению возможных аварий. Также главы муниципалитетов должны следить за системой жизнеобеспечения территорий, чтобы избежать ЧП.

Напомним, накануне вечером 11 января жителям Свердловской области было разослано срочное экстренное предупреждение о штормовых ветрах. По данным специалистов, до конца дня 12 января порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду.
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#Природа#Новости УрФО#Свердловская область#Погода#Ветер#Шторм#Ирина Кирилова
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