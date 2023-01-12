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Штормовое предупреждение продлено в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:29
Фото: 1MI

Штормовое предупреждение продлено в Свердловской области

Местами в Свердловской области порывы ветра могут достигать 25-28 метров в секунду. Штормовое предупреждение продлили спасатели на 13 января.

Граждан просят соблюдать меры безопасности и быть внимательными. В случае ЧП следует звонить по телефонам: 101 или 112.

Сотрудники ГАИ предупредили, что в связи с непогодой на дорогах может быть скользко. Поэтому водителей просят быть особо внимательными и осторожными, особенно при совершении маневров, а также в вопросах торможения и дистанции от других машин.

Пешеходам также рекомендуют быть внимательными и переходить дорогу только в положенных местах.

В Нижнем Тагиле 13 января ожидается до -15 градусов и порывы ветра до 13 метров в секунду. При этом осадков и магнитных бурь не ожидается.

Согласно данным синоптиков, ветреная погода продлится в регионе все выходные и начнет стихать только в понедельник.

Соблюдать осторожность на дорогах рекомендовано жителям Нижнего Тагила из-за погоды
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#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Нижний Тагил#Погода#Шторм#Ветер#Сильный ветер
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