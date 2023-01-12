Штормовое предупреждение продлено в Нижнем Тагиле

Граждан просят соблюдать меры безопасности и быть внимательными. В случае ЧП следует звонить по телефонам: 101 или 112.
Сотрудники ГАИ предупредили, что в связи с непогодой на дорогах может быть скользко. Поэтому водителей просят быть особо внимательными и осторожными, особенно при совершении маневров, а также в вопросах торможения и дистанции от других машин.
Пешеходам также рекомендуют быть внимательными и переходить дорогу только в положенных местах.
В Нижнем Тагиле 13 января ожидается до -15 градусов и порывы ветра до 13 метров в секунду. При этом осадков и магнитных бурь не ожидается.
Согласно данным синоптиков, ветреная погода продлится в регионе все выходные и начнет стихать только в понедельник.