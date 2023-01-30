TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

О расчете электроэнергии за январь рассказали жителям Нижнего Тагила

30 января 2023, 12:23
Фото: 1MI
Жителям Нижнего Тагила рассказали, как энергетики будут рассчитывать плату за электроэнергию в январе. Речь идет о применении тарифов ночной зоны в выходные и праздничные дни.

Разъяснения TagilCity.ru дали в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания». Здесь отметили, что Свердловская область фактически стала единственным регионом, где действовало применение тарифов ночной зоны в праздники и выходные.

Теперь же, постановлением РЭК тарифные зоны приведены в соответствие с ФЗ – тарифы выходного дня отменили. Таким образом, начиная с 1 января 2023 года начисления за свет будут производиться по одноставочному тарифу.

Основное энергопотребление приходится на период с 7 до 23 часов, в этот период времени стоимость кВт дешевле по одноставочному тарифу, чем при тарификации день/ночь. Таким образом, начисление по одноставочному тарифу для абонентов является наиболее выгодным, - отметили в энергосбытовой компании.

В связи с изменениями гражданам не понадобится перепрограммировать свои приборы учета. Однако в связи с отменой «тарифа выходного дня» тарифное расписание тагильчан не соответствует интервалам тарифных зон суток. Поэтому объем потреблений света подлежит определению по одноставочному тарифу.

Передавать показания пользователям нужно также, как и раньше. Показания приборов  по дневной и ночной зонам будут рассчитаны исходя из потребления электроэнергии по одноставочному тарифу, то есть без разделения на день и ночь.

Касательно перерасчета в фирме отметили, что клиентам в декабре производили расчеты после отмены нового постановления. Поэтому за декабрь перерасчеты им не требуются.

Депутаты попросили мэрию Нижнего Тагила сделать памятку по тарифам за электричество
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Свет#Тариф#Электроэнергия#Жкх#Плата#Общество#Новости УрФО
Подпишитесь
Демонтаж ледового городка на Театральной площади начался в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:54
ФСБ проводит проверку по факту лже-минирования в школах Екатеринбурга
Сегодня, 11:00
Врачей Верхней Салды проверят после отказа помочь женщине с тромбом
Сегодня, 10:16
Фальсификация и обогащение: 12,9 млн хотят взыскать со агрокомплекса «Горноуральский»
Сегодня, 09:42
Прогулки по Нижнему Тагилу. ГГМ: от Фотеево до Уральского проспекта
Вчера, 12:45
«Начинает трогать за пятую точку»: девушка пожаловалась на извращенца в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:33