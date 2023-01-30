Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Разъяснения TagilCity.ru дали в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания». Здесь отметили, что Свердловская область фактически стала единственным регионом, где действовало применение тарифов ночной зоны в праздники и выходные.
Теперь же, постановлением РЭК тарифные зоны приведены в соответствие с ФЗ – тарифы выходного дня отменили. Таким образом, начиная с 1 января 2023 года начисления за свет будут производиться по одноставочному тарифу.
Основное энергопотребление приходится на период с 7 до 23 часов, в этот период времени стоимость кВт дешевле по одноставочному тарифу, чем при тарификации день/ночь. Таким образом, начисление по одноставочному тарифу для абонентов является наиболее выгодным, - отметили в энергосбытовой компании.
В связи с изменениями гражданам не понадобится перепрограммировать свои приборы учета. Однако в связи с отменой «тарифа выходного дня» тарифное расписание тагильчан не соответствует интервалам тарифных зон суток. Поэтому объем потреблений света подлежит определению по одноставочному тарифу.
Передавать показания пользователям нужно также, как и раньше. Показания приборов по дневной и ночной зонам будут рассчитаны исходя из потребления электроэнергии по одноставочному тарифу, то есть без разделения на день и ночь.
Касательно перерасчета в фирме отметили, что клиентам в декабре производили расчеты после отмены нового постановления. Поэтому за декабрь перерасчеты им не требуются.