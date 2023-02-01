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Published Сегодня, 09:27

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«Тагильская школа», выставка, юбилей: отделению «Союза художников России» — 80 лет

1 февраля 2023, 09:27
Фото: 1MI

Отделение «Союза художников России» в Нижнем Тагиле отмечает 80-летний юбилей

Нижнетагильское отделение ВТОО «Союз художников России» отметило 80-летний юбилей. В музее ИЗО в Нижнем Тагиле организована выставка, ее посещение доступно в срок до 5 марта.

История местного Союза художников начинается в годы ВОВ. Художники, эвакуированные в Нижний Тагил и проживающие здесь, организовали объединение. Создание общества повлияло на эстетический облик города, на открытие Нижнетагильского музея ИЗО и Уральского художественно-промышленного училища. В 1959 году живописцы формировали худграф в тагильском пединституте.

По окончании боевых действий некоторые мастера кисти обосновались на Урале, другие переехали. Творческие люди сформировали «тагильскую школу» — направление в искусстве, к 1954 году породившее массу известных творцов: Валентина Караваева, Михаила Крамского, Юрия Клещевникова, Елену Плугину и других.

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С 1950 по 1970 годы художники Нижнего Тагила творят в направлении «реализм», а с 1980-го по 1990-й находятся в процессе освоения новых подходов. В этом временном отрезке появляются авторы, вышедшие на всемирную арену изобразительного искусства, сообщает телекомпания «Телекон».

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