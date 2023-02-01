«Тагильская школа», выставка, юбилей: отделению «Союза художников России» — 80 лет

История местного Союза художников начинается в годы ВОВ. Художники, эвакуированные в Нижний Тагил и проживающие здесь, организовали объединение. Создание общества повлияло на эстетический облик города, на открытие Нижнетагильского музея ИЗО и Уральского художественно-промышленного училища. В 1959 году живописцы формировали худграф в тагильском пединституте.