«Тагильская школа», выставка, юбилей: отделению «Союза художников России» — 80 лет

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
История местного Союза художников начинается в годы ВОВ. Художники, эвакуированные в Нижний Тагил и проживающие здесь, организовали объединение. Создание общества повлияло на эстетический облик города, на открытие Нижнетагильского музея ИЗО и Уральского художественно-промышленного училища. В 1959 году живописцы формировали худграф в тагильском пединституте.
По окончании боевых действий некоторые мастера кисти обосновались на Урале, другие переехали. Творческие люди сформировали «тагильскую школу» — направление в искусстве, к 1954 году породившее массу известных творцов: Валентина Караваева, Михаила Крамского, Юрия Клещевникова, Елену Плугину и других.
С 1950 по 1970 годы художники Нижнего Тагила творят в направлении «реализм», а с 1980-го по 1990-й находятся в процессе освоения новых подходов. В этом временном отрезке появляются авторы, вышедшие на всемирную арену изобразительного искусства, сообщает телекомпания «Телекон».