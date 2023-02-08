TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Технологии Big Data защитили свердловчан от нежелательных в звонков в 2022 году

8 февраля 2023, 11:51
Фото: 1MI
Технология Big Data, внедренная в антиспамовые решения и сервис «Защитник» от МТС, заблокировала более 2,1 миллиарда спам-звонков в течение 2022 года. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Всего на номера абонентов поступило более 4 миллиардов подозрительных звонков предположительно от спамеров и сообщений с нелегальной рекламой. Это на 30% больше, чем в 2021-м.

Сервис «Защитник» заработал в 2021 году. МТС стал первым оператором связи в России, кто запустил подобную защиту от спама. С помощью технологий больших данных, или big data сервис определяет характер неизвестного вызова, а затем направляет спамера на голосовой бот и присылает абоненту уведомление о звонке и расшифровку текста в приложении «Мой МТС».

Чаще других несанкционированные звонки получают жители мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и других российских крупных городов.

Интересно, что в 2022 году сезонные колебания по числу спам-вызовов не были зафиксированы, а на новогодних каникулах специалисты отметили спад. Обычно активность спамеров процентов на 10% возрастает накануне праздников и распродаж. Популярными темами, которыми донимают абонентов, стали финансовые продукты, услуги страхования, недвижимость, а также реклама конкретных продуктов и услуг.

Сервис «Защитник» на сегодняшний день популярен у 5 миллионов абонентов, что в три раза больше данных за 2023 год.

Технологии Big Data защищают от спам-звонковТехнологии Big Data защищают от спам-звонков
Технологии Big Data защищают от спам-звонков
Фото: unsplash.com
Уральским абонентам открывают покупки при помощи смартфона
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#МТС#Связь#Мобильная связь#Сервис#Технологии#Общество#Свердловская область#Россия
Подпишитесь
Нейросеть сгенерировала виды Нижнего Тагила
Сегодня, 06:48
Хроники туманного города. Как жители Тагила пережили шесть дней смога с выбросами
Вчера, 12:04
Новый крытый каток появится на Вые в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:39
Тагильский ЕВРАЗ НТМК наказан за превышение ПДК бензапирена в 13,8 раза
Сегодня, 09:30
Сотруднику УВЗ в Нижнем Тагиле вынесен приговор за реабилитацию нацизма
Вчера, 10:27
Волны от землетрясения в Турции дошли до Свердловской области
Сегодня, 05:15