Технологии Big Data защитили свердловчан от нежелательных в звонков в 2022 году

Сервис «Защитник» заработал в 2021 году. МТС стал первым оператором связи в России, кто запустил подобную защиту от спама. С помощью технологий больших данных, или big data сервис определяет характер неизвестного вызова, а затем направляет спамера на голосовой бот и присылает абоненту уведомление о звонке и расшифровку текста в приложении «Мой МТС».