Технологии Big Data защитили свердловчан от нежелательных в звонков в 2022 году

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Всего на номера абонентов поступило более 4 миллиардов подозрительных звонков предположительно от спамеров и сообщений с нелегальной рекламой. Это на 30% больше, чем в 2021-м.
Сервис «Защитник» заработал в 2021 году. МТС стал первым оператором связи в России, кто запустил подобную защиту от спама. С помощью технологий больших данных, или big data сервис определяет характер неизвестного вызова, а затем направляет спамера на голосовой бот и присылает абоненту уведомление о звонке и расшифровку текста в приложении «Мой МТС».
Чаще других несанкционированные звонки получают жители мегаполисов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Уфы, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону и других российских крупных городов.
Интересно, что в 2022 году сезонные колебания по числу спам-вызовов не были зафиксированы, а на новогодних каникулах специалисты отметили спад. Обычно активность спамеров процентов на 10% возрастает накануне праздников и распродаж. Популярными темами, которыми донимают абонентов, стали финансовые продукты, услуги страхования, недвижимость, а также реклама конкретных продуктов и услуг.
Сервис «Защитник» на сегодняшний день популярен у 5 миллионов абонентов, что в три раза больше данных за 2023 год.