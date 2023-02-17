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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

В Нижнем Тагиле школьник поставил третьеклассника перед собой на колени

17 февраля 2023, 15:12
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле семиклассник поставил третьеклассника на колени и требовал поцеловать его руку. Это ЧП произошло в школе № 95 два дня назад — 15 февраля.

Пока мальчик высказывал это требование он держал у горла своей жертвы некий металлический предмет. Об этом рассказал отец пострадавшего ребенка изданию Е1.

По словам отца, сделал это старшеклассник. При том, что его сын учится в третьем классе. Сперва парень отобрал у мальчика перчатку, а затем держал около лица железный предмет.

Повалил его на землю, на снег. И заставил встать на колени перед центральным входом. Сын рассказал об этом маме, а мама — мне, — добавил мужчина.

Также по словам отца, в ситуацию попыталась вмешаться завуч, когда узнала о произошедшем. Однако в учреждении ему даже не дали номер телефона того старшеклассника. Известно, что конфликт записан на камеры видеонаблюдения.

Мужчина уже обратился в отдел полиции по делам несовершеннолетних, также родители хотят подать иск в суд. Мальчик продолжает посещать занятия в этой школе.

В полиции подтвердили поступившее заявление. Организована проверка. По их данным, третьеклассник после школы попал снежком в двух старшеклассников. А те потребовали извинения на коленях.

Также проверку начала и прокуратура.

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#Нижний Тагил#Дети#Школьник#Старшеклассник#Елена Озерова
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