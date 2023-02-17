В Нижнем Тагиле школьник поставил третьеклассника перед собой на колени

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
Пока мальчик высказывал это требование он держал у горла своей жертвы некий металлический предмет. Об этом рассказал отец пострадавшего ребенка изданию Е1.
По словам отца, сделал это старшеклассник. При том, что его сын учится в третьем классе. Сперва парень отобрал у мальчика перчатку, а затем держал около лица железный предмет.
Повалил его на землю, на снег. И заставил встать на колени перед центральным входом. Сын рассказал об этом маме, а мама — мне, — добавил мужчина.
Также по словам отца, в ситуацию попыталась вмешаться завуч, когда узнала о произошедшем. Однако в учреждении ему даже не дали номер телефона того старшеклассника. Известно, что конфликт записан на камеры видеонаблюдения.
Мужчина уже обратился в отдел полиции по делам несовершеннолетних, также родители хотят подать иск в суд. Мальчик продолжает посещать занятия в этой школе.
В полиции подтвердили поступившее заявление. Организована проверка. По их данным, третьеклассник после школы попал снежком в двух старшеклассников. А те потребовали извинения на коленях.
Также проверку начала и прокуратура.