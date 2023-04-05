Магнитные бури ожидаются в первой половине апреля в Нижнем Тагиле

Медики рекомендуют метеозависимым тагильчанам заранее готовиться к магнитным бурям и иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Во время геомагнитной активности могут нарушаться сон, подниматься или опускаться давление, появляться головные боли и головокружение.