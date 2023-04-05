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Магнитные бури ожидаются в первой половине апреля в Нижнем Тагиле

5 апреля 2023, 10:43
Фото: 1MI
Магнитные бури до четырех баллов по девятибалльной шкале прогнозирую синоптики Гисметео в Нижнем Тагиле в первой половине апреля.

В конце этой недели, до 9 апреля, в городе ожидаются небольшие геомагнитные излучения до двух баллов.

10, 11, 16 и 18 апреля прогнозируются магнитные бури до четырех баллов. В остальные дни КП-индекс составит от двух до трех баллов по девятибалльной шкале.

Медики рекомендуют метеозависимым тагильчанам заранее готовиться к магнитным бурям и иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Во время геомагнитной активности могут нарушаться сон, подниматься или опускаться давление, появляться головные боли и головокружение.

Также не следует принимать жирную пищу и алкоголь. Больше времени следует находиться на свежем воздухе и отказаться от курения.

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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Прогноз погоды#Магнитные бури#Апрель#Природа#Эксклюзив
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