Магнитные бури ожидаются в первой половине апреля в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В конце этой недели, до 9 апреля, в городе ожидаются небольшие геомагнитные излучения до двух баллов.
10, 11, 16 и 18 апреля прогнозируются магнитные бури до четырех баллов. В остальные дни КП-индекс составит от двух до трех баллов по девятибалльной шкале.
Медики рекомендуют метеозависимым тагильчанам заранее готовиться к магнитным бурям и иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Во время геомагнитной активности могут нарушаться сон, подниматься или опускаться давление, появляться головные боли и головокружение.
Также не следует принимать жирную пищу и алкоголь. Больше времени следует находиться на свежем воздухе и отказаться от курения.