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Громкий гул вблизи Екатеринбурга встревожил уральцев

7 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Громкий гул напугал жителей Свердловской области. Звуки раздавались в небе над Балтымом и Верхней Пышмой вблизи Екатеринбурга.

В первый раз местные жители услышали звуки утром 6 апреля, а во второй раз — уже вечером. Они считают, что в небе летают истребители, пишет Е1.

Одна из жительниц отметила, что такое происходит впервые.

Под Верхней Пышмой располагается полигон Красный Адуй. Он находится в пяти километрах от поселка Нагорного.

Напомним, на мощные взрывы от испытаний военной техники жаловались жители Нижнего Тагила в конце марта. По их словам, от ударной волны у автомобилей срабатывала сигнализация, а в домах звенели стекла.

Воют машины, трясутся стекла. На Вагонке в Нижнем Тагиле слышны взрывы
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#Ирина Кирилова#Жалоба#Полигон#Общество#Свердловская область
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