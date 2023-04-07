Громкий гул вблизи Екатеринбурга встревожил уральцев

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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В первый раз местные жители услышали звуки утром 6 апреля, а во второй раз — уже вечером. Они считают, что в небе летают истребители, пишет Е1.
Одна из жительниц отметила, что такое происходит впервые.
Под Верхней Пышмой располагается полигон Красный Адуй. Он находится в пяти километрах от поселка Нагорного.
Напомним, на мощные взрывы от испытаний военной техники жаловались жители Нижнего Тагила в конце марта. По их словам, от ударной волны у автомобилей срабатывала сигнализация, а в домах звенели стекла.