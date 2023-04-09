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Жители Тагила написали «Тотальный диктант», а участники СВО пообщались с семьями

9 апреля 2023, 15:33
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила написали «Тотальный диктант», а рабочая неделя будет ветреной. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 апреля.

«Тотальный диктант» прошел в Нижнем Тагиле. В этом году город был столицей этого мероприятия. Работу написали жители более 600 населенных пунктов России, а за рубежом — участники 96 городов из 41 страны.

Объединил всю страну: в Нижнем Тагиле стартовал День Тотального диктанта
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В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу скончался водитель иномарки Kia Spectra, травмировался водитель Renault Logan и 14-летняя пассажирка Kia. Предварительно известно, что водитель Lada Priora перестраивался на другую полосу и не убедился в безопасности маневра, поэтому создал помеху для Renault. После этого водитель Lada скрылся и теперь разыскивается.

Водитель Lada Priora скрылся после смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
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Свердловские военные из зоны СВО пообщались со своими семьями по телемосту. Они рассказали, что с ними было в течение полугода, а их семьи смогли увидеть своих родственников.

Участники СВО из Свердловской области пообщались с семьями по телемосту
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На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются ветра, скорость которых достигнет 14 метров в секунду. Днем 10 апреля в городе ожидается до +6 градусов, а 11 апреля – до +7 градусов.

Ветреная погода будет стоять в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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Пожилые супруги топили печь в доме в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. После этого мужчина пошел отдыхать, а женщина заниматься хозяйственными делами в баню. Вернувшись, она обнаружила, что дом горит. Труп супруга нашли спасатели.

Топивший печь мужчина заживо сгорел под Нижним Тагилом
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