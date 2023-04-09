В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу скончался водитель иномарки Kia Spectra, травмировался водитель Renault Logan и 14-летняя пассажирка Kia. Предварительно известно, что водитель Lada Priora перестраивался на другую полосу и не убедился в безопасности маневра, поэтому создал помеху для Renault. После этого водитель Lada скрылся и теперь разыскивается.