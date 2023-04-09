Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
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Updated Сегодня, 15:35
«Тотальный диктант» прошел в Нижнем Тагиле. В этом году город был столицей этого мероприятия. Работу написали жители более 600 населенных пунктов России, а за рубежом — участники 96 городов из 41 страны.
В ДТП на Южном подъезде к Нижнему Тагилу скончался водитель иномарки Kia Spectra, травмировался водитель Renault Logan и 14-летняя пассажирка Kia. Предварительно известно, что водитель Lada Priora перестраивался на другую полосу и не убедился в безопасности маневра, поэтому создал помеху для Renault. После этого водитель Lada скрылся и теперь разыскивается.
Свердловские военные из зоны СВО пообщались со своими семьями по телемосту. Они рассказали, что с ними было в течение полугода, а их семьи смогли увидеть своих родственников.
На предстоящей рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются ветра, скорость которых достигнет 14 метров в секунду. Днем 10 апреля в городе ожидается до +6 градусов, а 11 апреля – до +7 градусов.
Пожилые супруги топили печь в доме в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. После этого мужчина пошел отдыхать, а женщина заниматься хозяйственными делами в баню. Вернувшись, она обнаружила, что дом горит. Труп супруга нашли спасатели.