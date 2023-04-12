Автобус воспламенился на дороге в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По словам свидетелей событий, автобус сильно задымился. На место прибыли спасатели, пишет Е1.
В МЧС рассказали, что о задымлении они узнали в 10:21. Загорелся моторный отсек пассажирского автобуса. Пассажиров внутри салона не было.
За пять минут спасатели потушили огонь. В операции было задействовало восемь человек.
Напомним, что 11 апреля свердловскую трассу заволокло дымом из-за пожара в лесу. На мечте была ограничена скорость движения из-за плохой видимости. Горел 21 гектар леса в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского.