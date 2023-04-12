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Автобус воспламенился на дороге в Екатеринбурге

12 апреля 2023, 09:10
Фото: 1MI
Автобус загорелся на дороге в Екатеринбурге. Это случилось на Сортировке, на перекрестке Маневровой и Таватуйской улиц.

По словам свидетелей событий, автобус сильно задымился. На место прибыли спасатели, пишет Е1.

В МЧС рассказали, что о задымлении они узнали в 10:21. Загорелся моторный отсек пассажирского автобуса. Пассажиров внутри салона не было.

За пять минут спасатели потушили огонь. В операции было задействовало восемь человек.

Напомним, что 11 апреля свердловскую трассу заволокло дымом из-за пожара в лесу. На мечте была ограничена скорость движения из-за плохой видимости. Горел 21 гектар леса в районе Верхнего Дуброво и поселка Белоярского.

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#Екатеринбург#Свердловская область#Автобус#Пожар#Спасатели#Елена Озерова
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