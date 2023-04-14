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Велопробег по центральным улицам пройдет в Нижнем Тагиле

14 апреля 2023, 10:35
Фото: Организаторы велопробега «ПораНаВел»
В Нижнем Тагиле анонсировали первый в этом году велопробег. Он состоится 23 апреля.

На спортивное мероприятие приглашаются все велолюбители города и области. Традиционный велопробег называется «ПораНаВел».

По словам организаторов, всех пришедших на мероприятие ждет развлекательная программа, тематические зоны, а также призы и конкурсы.  Все желающие смогут сразиться в вождении, заездах на скорость и многом другом.

Отмечается, что веломаршрут будет проходить по центральным улицам города. Спортсмены поедут по улицам Ленина - Мира – Горошникова.

Участвовать могут велосипедисты в возрасте от 14 лет. Мероприятие бесплатное.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Велопробег#Велосипеды#Старт#Спорт#Эксклюзив
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