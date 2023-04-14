Велопробег по центральным улицам пройдет в Нижнем Тагиле

На спортивное мероприятие приглашаются все велолюбители города и области. Традиционный велопробег называется «ПораНаВел».



По словам организаторов, всех пришедших на мероприятие ждет развлекательная программа, тематические зоны, а также призы и конкурсы. Все желающие смогут сразиться в вождении, заездах на скорость и многом другом.