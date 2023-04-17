Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Уже несколько месяцев Юлия Киприянова пытается добиться уголовной ответственности для бывшего сожителя Александра Елисеева за преследование и порчу имущества. Все началось после расставания пары. По словам девушки, бывший караулил ее возле дома и работы, устравивал скандалы на фоне ревности, разбивал телефоны и автомобиль.
Новый виток история получила 15 апреля, когда Юлия вернулась домой и обнаружила потоп в квартире из-за скрученного шланга у стиральной машины. После того, как тагильчанка убрала всю воду, которая успела протечь к соседям, она увидела возле батареи капли неизвестного вещества.
Жидкость собиралась в металлические шарики. Я позвонила брату, папе, спросила, что это могло быть. Они подтвердили — ртуть. Я позвала старшего по дому, он нашел за батареей специально собранную закладку с ртутью. Потом он обнаружил еще вторую, — рассказала Юлия журналисту TagilCity.ru.
Изъятием ртути занимались спасатели. Также Юлия вызвала на место сотрудников полиции.
По обращению гражданки Киприяновой в отделе полиции №20 МУ МВД России «Нижнетагильское» проводится проверка. Изъятое вещество направлено на исследование для определения химического состава, — рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Юлия связывает происшествие с ревностью экс-партнера Александра. По ее мнению, у него мог быть дубликат ключей от квартиры, несмотря на то, что замки в двери были сменены в мае прошлого года.
Я считаю, что бывший смог сделать копию новых ключей. Летом 2022 года Саша приехал в деревню к моим родителям и сказал, что он виноват в ДТП с моим участием. Обещал покрасить машину бесплатно. В салоне автомобиля лежали ключи от квартиры. Автомобиль он так и не покрасил, — считает Юлия.
Кроме того, на ее телефон поступали сообщения от Александра с посылом ревности. Он посчитал, что в квартире Юлии кто-то ночевал. Представитель потерпевшей юрист Юлия Липинская собирается составить письменное обращение к главе СК РФ Александру Бастрыкину, так как считает, что девушке угрожает опасность и предпринимаемых полицией мер не достаточно.
Ранее Юлия Киприянова была на приеме у руководителя МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, который обещал, что все материалы ее дела будут у него на контроле. Однако на сегодняшний день контроль не осуществляется. Не понятно, какие действия проводятся со стороны полиции. Повторного приема к Абдулкадырову добиться не удалось. В настоящее время Киприяновой угрожает опасность. В связи с этим я планирую подать обращение на имя председателя СК РФ Александра Бастрыкина, — рассказала Юлия Липинская журналисту Tagilcity.ru.