С 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле будет осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон. Журналисты TagilCity.ru выясняли, что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле и как это отразится на пенсионерах.