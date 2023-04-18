Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Времена, когда политикам жгли автомобили, а их самих калечили, прошли, но и сейчас на предвыборных кампаниях в Екатеринбурге неспокойно. Журналисты TagilCity.ru составили «криминальную карту» города в преддверии выборов в Гордуму.
Снаряд выкопали на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле. Находку сделали рабочие 18 апреля. Боеприпас находился между жилыми домами. На место прибыли все спецслужбы города, никто не пострадал.
НМУ первой степени опасности объявлены в Нижнем Тагиле с 18 по 21 апреля. Тем временем тагильчане уже второй день подряд жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов.
На пятидневные учебные сборы пригласили десятиклассников всех учебных учреждений Нижнего Тагила и частной «Православной гимназии во имя святого благоверного великого князя Александра Невского №11». Они состоятся с 5 по 9 июня.
С 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле будет осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон. Журналисты TagilCity.ru выясняли, что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле и как это отразится на пенсионерах.