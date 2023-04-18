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Перед выборами составлена «криминальная карта», а жителей Тагила предупредили о смоге

18 апреля 2023, 16:13
Фото: TagilCity.ru
Перед выборами составлена «криминальная карта», а жителей Нижнего Тагила предупредили о смоге. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 апреля.

Времена, когда политикам жгли автомобили, а их самих калечили, прошли, но и сейчас на предвыборных кампаниях в Екатеринбурге неспокойно. Журналисты TagilCity.ru составили «криминальную карту» города в преддверии выборов в Гордуму.

Как выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
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Снаряд выкопали на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле. Находку сделали рабочие 18 апреля. Боеприпас находился между жилыми домами. На место прибыли все спецслужбы города, никто не пострадал.

В Нижнем Тагиле на Смычке выкопали снаряд
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НМУ первой степени опасности объявлены в Нижнем Тагиле с 18 по 21 апреля. Тем временем тагильчане уже второй день подряд жалуются на плохое самочувствие из-за выбросов.

Смог накроет Нижний Тагил на три дня
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На пятидневные учебные сборы пригласили десятиклассников всех учебных учреждений Нижнего Тагила и частной «Православной гимназии во имя святого благоверного великого князя Александра Невского №11». Они состоятся с 5 по 9 июня.

Школьники в Нижнем Тагиле отправятся на учебные сборы
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С 1 мая 2023 года доставку пенсий в Нижнем Тагиле будет осуществлять «Почта России». Такие изменения были внесены в федеральный закон. Журналисты TagilCity.ru выясняли, что изменится в доставке пенсий в Нижнем Тагиле и как это отразится на пенсионерах.

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