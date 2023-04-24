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В Тагиле на полгода перекроют часть улицы, а имена бойцов СВО увековечат на памятнике

24 апреля 2023, 15:37
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле на полгода перекроют часть улицы, а имена бойцов СВО увековечат на памятнике. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 24 апреля.

С 26 апреля по 30 декабря в Нижнем Тагиле перекроют часть улицы Октябрьской революции для ремонта. Ремонт дорожного полотна от пересечения улицы Октябрьской революции с улицей Циолковского до улицы Газетная будет проводить ООО «Уралстроймонтаж».

В Нижнем Тагиле до конца года перекроют движение транспорта на Октябрьской революции
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На ЕВРАЗ НТМК произошел выброс газа, два дня в воздухе превышал норму диоксид азота, а также были случаи поджога сухой травы. Собрали в подборку главные экологические события прошедшей недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: авария на ЕВРАЗе, превышение выбросов и поджоги травы
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Имена тагильчан, которые погибли на СВО, увековечат на памятнике воинам-интернационалистам на набережной пруда. Первые пилоны будут открыты 9 мая.

Пилоны с именами погибших на СВО тагильчан торжественно откроют на памятнике 9 мая
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Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила. С этого года он стал публиковать лишь общие данные о количестве выбросов в реестре промышленных предприятий. Активисты же просят вернуть подробные цифры.

Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила
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На Черноисточинском шоссе в районе остановки «У камня» произошло ДТП. Автомобилист врезался в опору освещения около пешеходного перехода после того, как возрастной водитель не предоставил ему приоритет. В результате пострадали 22-летний водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир.

Из-за пожилого гонщика в ДТП пострадали молодые парни в Нижнем Тагиле
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