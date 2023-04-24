На Черноисточинском шоссе в районе остановки «У камня» произошло ДТП. Автомобилист врезался в опору освещения около пешеходного перехода после того, как возрастной водитель не предоставил ему приоритет. В результате пострадали 22-летний водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир.