Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
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Updated Сегодня, 15:39
С 26 апреля по 30 декабря в Нижнем Тагиле перекроют часть улицы Октябрьской революции для ремонта. Ремонт дорожного полотна от пересечения улицы Октябрьской революции с улицей Циолковского до улицы Газетная будет проводить ООО «Уралстроймонтаж».
На ЕВРАЗ НТМК произошел выброс газа, два дня в воздухе превышал норму диоксид азота, а также были случаи поджога сухой травы. Собрали в подборку главные экологические события прошедшей недели.
Имена тагильчан, которые погибли на СВО, увековечат на памятнике воинам-интернационалистам на набережной пруда. Первые пилоны будут открыты 9 мая.
Росприроднадзор засекретил данные о выбросах с предприятий Нижнего Тагила. С этого года он стал публиковать лишь общие данные о количестве выбросов в реестре промышленных предприятий. Активисты же просят вернуть подробные цифры.
На Черноисточинском шоссе в районе остановки «У камня» произошло ДТП. Автомобилист врезался в опору освещения около пешеходного перехода после того, как возрастной водитель не предоставил ему приоритет. В результате пострадали 22-летний водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир.