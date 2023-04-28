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Жительнице Нижнего Тагила отказали в стерилизации, а обидчик собаки покончил с собой

28 апреля 2023, 15:37
Фото: 1MI
Жительнице Нижнего Тагила отказали в стерилизации, а обидчик собаки покончил с собой. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 28 апреля.

Фонтаны в скверах и парках Нижнего Тагила начнут работать с 1 мая. Они будут запущены в Комсомольском, Театральном, Пионерском скверах, на площади Славы, в парке Металлургов и на проспекте Ленина. Часы их работы с 12.00 до 00.00.

Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
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Житель села Косья под Качканаром, который разрубил собаке голову топором за то, что она «плохой охранник», свел счеты с жизнью. Об этом рассказала свердловчанка Елена, которая выгуливает пострадавшего пса по кличке Мухтар.

Ударивший топором собаку житель поселка Косья покончил с собой в Свердловской области
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27-летняя тагильчанка решила сделать медицинскую стерилизацию, потому что у нее уже есть четверо детей. В женской консультации ей отказали, хотя по закону она имеет на это право. После того, как она пожаловалась в Минздрав, ситуация разрешилась.

Мать четырех детей из Тагила добилась стерилизации после жалобы в Минздрав
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Началась реконструкция Нижне-Выйского сквера. К работам приступил подрядчик МУП «Тагилдорстрой». Эта территория в Нижнем Тагиле стала лидером голосования по выбору объектов благоустройства общественных мест в 2023 году.

Благоустройство Нижне-Выйского сквера стартовало в Нижнем Тагиле
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Тагильчане знают и зачастую используют устаревшие методы оказания первой помощи при укусе клеща. Однако эти способы удаления клеща являются опасными. Журналисты TagilCity.ru разбирались, что на самом деле нужно делать в таких ситуациях.

Если ребенка укусил клещ: куда обращаться в Нижнем Тагиле и что делать
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