Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Фонтаны в скверах и парках Нижнего Тагила начнут работать с 1 мая. Они будут запущены в Комсомольском, Театральном, Пионерском скверах, на площади Славы, в парке Металлургов и на проспекте Ленина. Часы их работы с 12.00 до 00.00.
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27-летняя тагильчанка решила сделать медицинскую стерилизацию, потому что у нее уже есть четверо детей. В женской консультации ей отказали, хотя по закону она имеет на это право. После того, как она пожаловалась в Минздрав, ситуация разрешилась.
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Тагильчане знают и зачастую используют устаревшие методы оказания первой помощи при укусе клеща. Однако эти способы удаления клеща являются опасными. Журналисты TagilCity.ru разбирались, что на самом деле нужно делать в таких ситуациях.