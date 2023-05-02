Спецдорожка для электросамокатов появилась в Екатеринбурге

Напомним, одним из дел, касающихся сбитых пешеходов водителями электросамокатов, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Так, он поручил провести проверку по происшествию, произошедшему в октябре 2022 года. Тогда подросток сбил 71-летнюю женщину и уехал с места происшествия. В результате у женщины были диагностированы четыре перелома.