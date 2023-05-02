Спецдорожка для электросамокатов появилась в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Их вместе с командой решил сделать местный бизнесмен. По его словам, из-за тех, кто катается на электросамокатах, «страшно ходить по улицам». Он считает, что для них должна быть своя дорожка.
Изначально жители Екатеринбурга возмутились такой инициативой, так как в некоторых местах дорожки заняли почти весь тротуар. Однако позднее все было исправлено, пишет Е1.
Напомним, одним из дел, касающихся сбитых пешеходов водителями электросамокатов, заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Так, он поручил провести проверку по происшествию, произошедшему в октябре 2022 года. Тогда подросток сбил 71-летнюю женщину и уехал с места происшествия. В результате у женщины были диагностированы четыре перелома.