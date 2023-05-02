Умер российский модельер Валентин Юдашкин

Валентин Юдашкин является известным в России модельером. Его первая коллекция была представлена еще в 1991 году в Париже. В ней насчитывалось 150 моделей. В 1994–1996 годах он создавал костюмы для олимпийской сборной. В 1999 году он уже одевал футбольные сборные России. В 2008 году он принимал участие в разработке образцов формы для военных. В 2012 году Юдашкин стал президентом Союза танцевального спорта России.