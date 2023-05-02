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Published Сегодня, 11:07

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Updated Сегодня, 11:09

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Умер российский модельер Валентин Юдашкин

2 мая 2023, 11:07
Фото: 1MI
Скончался модельер Валентин Юдашкин. Ему было 59 лет. В последние годы он боролся с онкологией.

Впервые Юдашкин рассказал о своей болезни в феврале 2021 года. Он признался, что заболевание у него с 2016 года. О кончине модельера сообщила его супруга Первому каналу.

Сначала у него был рак почки. Затем были обнаружены метастазы в голове. Затем примерно за год из-за рака метастазы распространились по всему телу. Об этом модельер рассказывал «Аргументам и фактам».

Валентин Юдашкин является известным в России модельером. Его первая коллекция была представлена еще в 1991 году в Париже. В ней насчитывалось 150 моделей. В 1994–1996 годах он создавал костюмы для олимпийской сборной. В 1999 году он уже одевал футбольные сборные России. В 2008 году он принимал участие в разработке образцов формы для военных. В 2012 году Юдашкин стал президентом Союза танцевального спорта России.

Напомним, 30 апреля в Москве скончался еще один известный модельер Вячеслав Зайцев. Несколько лет назад ему был поставлен диагноз — болезнь Паркинсона. Из-за нее у него появились проблемы с суставами и передвижением. Кроме того, Зайцев перенес два инсульта.

Модельер Вячеслав Зайцев скончался в Москве на 86-м году жизни
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#Ирина Кирилова#Смерть#Модельер#Болезнь#Происшествия#Валентин Юдашкин
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