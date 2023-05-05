Под Первоуральском перекрыт доступ к обелиску «Европа — Азия»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Его стелу решили отреконструировать и закончить работы к сентябрю, пишут «Новости Первоуральска».
Отмечается, что в настоящий момент проводятся работы по монтажу, которые планируется закончить на следующей неделе. Также в планах – возведение возле обелиска нового освещения, плитки и железных ограждений. Основание стелы, ступеньки и площадку вокруг облицуют гранитным камнем.
Напомним, что данный обелиск появился под Первоуральском 15 лет назад. Он популярен среди местных молодоженов.