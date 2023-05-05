Под Первоуральском перекрыт доступ к обелиску «Европа — Азия»

Отмечается, что в настоящий момент проводятся работы по монтажу, которые планируется закончить на следующей неделе. Также в планах – возведение возле обелиска нового освещения, плитки и железных ограждений. Основание стелы, ступеньки и площадку вокруг облицуют гранитным камнем.