TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Изображение материала

Под Первоуральском перекрыт доступ к обелиску «Европа — Азия»

5 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
Доступ к обелиску «Европа — Азия» под Первоуральском перекрыли для гостей города.

Его стелу решили отреконструировать и закончить работы к сентябрю, пишут «Новости Первоуральска».

Отмечается, что в настоящий момент проводятся работы по монтажу, которые планируется закончить на следующей неделе. Также в планах – возведение возле обелиска нового освещения, плитки и железных ограждений. Основание стелы, ступеньки и площадку вокруг облицуют гранитным камнем.

Напомним, что данный обелиск появился под Первоуральском 15 лет назад. Он популярен среди местных молодоженов.

Облик Демидовской больницы в Нижнем Тагиле сохранят в ходе реконструкции
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Реконструкция#Обелиск#Общество#Первоуральск
Подпишитесь
«В Бызово скрыли реальную причину пожара»: работник УВЗ о сгоревшей под Тагилом даче
Сегодня, 04:15
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга
Вчера, 12:35
Топ-5 Telegram-каналов чиновников в Свердловской области
Вчера, 06:31
Жители Черноисточинска двое суток тушили пожар из-за подожженной в бочке травы
Сегодня, 07:32
Еще один садовод оштрафован под Нижним Тагилом за разведение огня при особом режиме
Вчера, 16:00
Третий день подряд в воздухе Нижнего Тагила превышает норму диоксид азота
Сегодня, 05:22