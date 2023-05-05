Поиски девятилетней девочки завершены в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Сообщается, что ребенок жив, отметили в МВД, но подробности не сообщаются.
Ранее волонтеры рассказывали, что семья девочки не состоит на учете, пишет «КП-Екатеринбург». Известно, что она учится во вторую смену. А 4 мая после уроков она решила прогуляться, а после этого не вернулась домой.
Напомним, ранее добровольцы провели эксперимент, они проверили, готовы ли екатеринбуржцы оказать помощь потерявшимся ребятам. Два ребенка подходили к случайным прохожим и просили помочь им.