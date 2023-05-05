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Поиски девятилетней девочки завершены в Екатеринбурге

5 мая 2023, 11:03
Фото: 1MI
В Екатеринбурге закончились поиски девятилетней девочки, которая не вернулась домой в вечернее время 4 мая. Ее искали добровольцы и правоохранители.

Сообщается, что ребенок жив, отметили в МВД, но подробности не сообщаются.

Ранее волонтеры рассказывали, что семья девочки не состоит на учете, пишет «КП-Екатеринбург». Известно, что она учится во вторую смену. А 4 мая после уроков она решила прогуляться, а после этого не вернулась домой. 

Напомним, ранее добровольцы провели эксперимент, они проверили, готовы ли екатеринбуржцы оказать помощь потерявшимся ребятам. Два ребенка подходили к случайным прохожим и просили помочь им.

9-летняя девочка бесследно пропала в Екатеринбурге. Она ушла в школу и не вернулась
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#Екатеринбург#Поиск#Ребенок#Девочка#Общество#Елена Озерова
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