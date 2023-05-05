9-летняя девочка бесследно пропала в Екатеринбурге. Она ушла в школу и не вернулась

Полицией Екатеринбурга проводятся мероприятия по розыску ребенка и просят всех, у кого имеется информация сообщить по телефонам 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному). Также правоохранители обращаются к самой девочке, чтобы она связалась с родными и сообщила о своем местонахождении.