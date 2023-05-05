9-летняя девочка бесследно пропала в Екатеринбурге. Она ушла в школу и не вернулась

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Рост ребенка составляет 135-140 сантиметров, у нее плотное телосложение, карие глаза и черные волосы. В день пропажи на ней была надета белая рубашка, темно-синяя юбка, синяя джинсовая кофта с красными рукавами и черные ботинки. При ней также был розовый рюкзак.
Полицией Екатеринбурга проводятся мероприятия по розыску ребенка и просят всех, у кого имеется информация сообщить по телефонам 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11) или 02 (102 по мобильному). Также правоохранители обращаются к самой девочке, чтобы она связалась с родными и сообщила о своем местонахождении.